ANKARA (AA) – Türkiye Motosiklet Federasyonunun, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun (FIM) İsviçre'de çevrim içi gerçekleştirilen genel kurulunda "FIM Ailesi 2020 Dayanışma Ödülü"ne layık görüldüğü bildirildi.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIM Genel Kurulu, İsviçre'nin Cenevre kentinde çevrim içi gerçekleştirildi. Genel kurulda, FIM'e bağlı 115 ulusal federasyon, FIM Aile Haftası kapsamında bir araya geldi.

FIM Genel Kurulu'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Vefa Sosyal Destek Gruplarına verdiği destekten dolayı Türkiye Motosiklet Federasyonuna "FIM Ailesi 2020 Dayanışma Ödülü" verildi. Ödül, FIM Başkanı Jorge Viegas tarafından genel kurul toplantısında açıklandı.

Açıklamada konuyla ilgili görüşlerine yer verilen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, şunları kaydetti:

"Bin Motosikletli Gönüllü, projesinde; başta motosiklet tutkunları olmak üzere federasyon yönetim kurulu üyelerimiz, sporcularımız, turizm komisyonu üyelerimiz, eğitmenlerimiz ve hakemlerimiz ile birlikte sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde gönüllülük esasıyla ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine hizmet verdik. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarının karşılanmasından, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlarımıza gönderdiği hijyen paketlerinin dağıtılması konusuna kadar önemli bir görevi üstlendik. Bu zorlu süreçte motosiklet kullanıcılarının ne kadar önemli bir yardıma imza attıklarını gördük. İlk kez ülkemizde başlayan 'Bin Motosikletli Gönüllü' projemiz, diğer ülke federasyonlarına örnek oldu. Birçok ülke, benzer uygulamalarla ihtiyaç sahiplerine destek vermeye çalıştı."

Başkan Uçar, "Türkiye, dünya genelinde 115 ülkenin üyesi olduğu FIM Genel Kurulu'nda "FIM Ailesi 2020 Dayanışma Ödülü"nü almaya hak kazandı. Bizi bu ödüle layık gören FIM Genel Kurulu'na ve 'Bin Motosikletli Gönüllü' projesinde yer alan bütün gönüllülerimize çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.