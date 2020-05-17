Türkiye Motosiklet Federasyonundan “19 Mayıs” için özel etkinlik

İSTANBUL (AA) – AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 19 Mayıs Salı günü "Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi" ile Türkiye'nin tanıtımını yapacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Türk Telekom'un ana sponsorluğunda düzenlenecek rallinin tanıtım turu, Dolmabahçe Sarayı'nın önünden başlayacak.

Kenan Sofuoğlu'na milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da eşlik edeceği "Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi"nin startını İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ve Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar verecek.

Kenan Sofuoğlu ile Toprak Razgatlıoğlu, İstanbul'un tarihi yerlerinden Karaköy, Sirkeci Garı, Sultanahmet Meydanı, Topkapı Sarayı, Yedikule, Topkapı ve Balat'tan geçtikten sonra Taksim Meydanı'nda bu özel tanıtım turunu sonlandıracak.

Bekir Yunus Uçar, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek, "Ülke olarak başarılı bir sınav vermekteyiz. Bütün alanları derinden etkileyen bu küresel salgın sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle normalleşme adımları emin bir şekilde atılmakta. Milletçe gururunu yaşadığımız 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, Milli Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu ve milli sporcumuz Toprak Razgatlıoğlu ile özel bir 19 Mayıs organizasyonu yapıyoruz. Türkiye'nin hem spor hem de sosyal alanlardaki imkanlarını ve kabiliyetlerini tüm dünyaya göstermek açısından büyük bir fırsat. Bizimle beraber bu önemli projeye katkı koyan ülkemizin telekomünikasyon ve iletişim lideri Türk Telekom ile bütün imkanlarını seferber eden İstanbul Valiliğine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin milli teknoloji şirketi olarak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda böyle bir organizasyona destek vermekten mutluluk duyduklarını aktaran Ümit Önal ise "Motor sporlarının ülkemizde daha da gelişmesine olanak sağlayan benzer organizasyonlar ile Türkiye'nin bu alandaki sesinin daha da yükseleceğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine olan bağlılığımız ve toplumsal sorumluluk yaklaşımımızla ülkemize katma değer sağlayan projelerin her zaman yanındayız. Türk Telekom 19 Mayıs Atatürk Rallisi'nin de hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.