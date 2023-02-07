Türkiye Musevileri depremzedeler için dua etti

Türkiye Musevileri Hahambaşı Haleva, Twitter’dan “Geçmiş olsun Türkiyem” etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

“Yüce Tanrım, ülkemizin güneydoğusunda 10 ilimizde büyük yıkımlara sebep olan, binlerce canımızı yaşamdan koparan, daha sayısını tam olarak bilemediğimiz binlerce kardeşimizin yaralanmasına neden olan depremin, elemini yaşamakta olduğumuz bugün, yaşlı gözlerimizi semalara dikip senin merhametine avuçlarımızı açıyor ve bütün kalbimizle yalvarıyoruz. Şu anda enkaz altında kurtarmayı bekleyen kardeşlerimize sabır, metanet ve cesaret ihsan eyle. Onları bir an evvel ailelerine ve topluma geri getirmek için fedakarca çırpınan görevlilere güç, kuvvet ve muvaffakiyet ver.”

Haleva, dünyevi varlıklarını ve yakınlarını kaybedenlere de sabır ve tahammül dileyerek, duasına şöyle devam etti:

“Bu kış soğuğunda evsiz, barksız ve sığınaksız kalanları her türlü hastalık ve zarardan masum eyle. Yaşamlarını yitiren kardeşlerimizin mekanını cennet eyle, yaralılarımıza acil şifalar nasip eyle. Milletimizi, vatanımızı ve tüm insanlığı bu tür felaketlerden masum eyle. Yüce Tanrım, dualarımızı, merhametinle kabul et. Amen.” (AA)