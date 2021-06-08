“Türkiye NATO Müttefiki Gibi Davranmıyor”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye’nin birçok bakımdan bir NATO müttefikinin davranması gerektiği şekilde davranmadığını söyledi. Blinken, Rusya’dan S-400 alımı, Doğu Akdeniz’de atılan adımlar, insan hakları ve gazetecilere muamele gibi konulardaki endişelerini yinelerken, Başkan Joe Biden’ın gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde bu konuları gündeme getireceğini söyledi.

Blinken, Senato Dış İlişkiler Komisyonu’nda Dışişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı. Oturumda Blinken’a Türkiye’yle ilgili eleştirilerini dile getirdiği bir soru yönelten Demokrat Senatör Robert Menendez, “Şu bana çok şaşırtıcı geliyor; bir NATO müttefikinde bugün daha fazla sayıda gazeteci ve avukat tutuklanmış durumda, bana göre Türkiye, Kıbrıs’ı ve münhasır ekonomik bölgesini tehdit ettiğinde, Libya’ya giderek kimse tarafından tanınmayan ama Yunanistan’ın münhasır ekonomik bölgesine müdahale eden bir ekonomik bölge ilan ettiğinde, Azerbaycan üzerinden Ermenistan’a karşı saldırgan davranışlara karıştığında, Libya’da menfur bir rol oynadığında uluslararası hukuku sürekli ihlal ediyor. O zaman Erdoğan idaresi altındaki Türkiye’ye karşı neler yapıyoruz? Erdoğan idaresi altındaki Türkiye diyorum çünkü bu Türkiye halkıyla ilgili bir şey değil ama kesinlikle lideriyle ilgili” şeklinde bir soru yöneltti.

Soruya yanıtında Blinken, bu kaygıları paylaştıklarını ve bu konuları Türkiye’yle doğrudan ele aldıklarını söyledi. Blinken, “Şundan kesinlikle eminim ki Başkan Biden gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüğünde bu konular gündemin en üst sırasında yer alacak. Az önce sıraladığınız konular dahil Türkiye’yle aramızdaki ayrılıklar sır değil. Birçok bakımdan Türkiye bir NATO müttefikinin davranması gerektiği şekilde davranmıyor. Sadece Rusya’dan S-400 alımı değil, bunun de ötesinde, Doğu Akdeniz’da atılan adımlar derinden rahatsız edici” diye konuştu.

Blinken, Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin bazı girişimlerinden geri adım atmasından memnuniyet duyduklarını ifade ederken, Ankara’nın Güney Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesi olarak gördüğü sulardan gemilerini çekmesi ve sondaj faaliyetlerine son vermesini olumlu bulduklarını belirtti.

Ancak insan hakları ve gazetecilere muameleler konusunda da ciddi endişelerinin olduğunu kaydeden Blinken, “Başkan Biden, tüm bu konuları Cumhurbaşkanı Erdoğan’la doğrudan görüşme fırsatına sahip olacak” dedi.

Blinken bunun yanında Türkiye’yi Batı’ya çapalanmış şekilde kalmasını ve diğer bazı kritik meselelerde aynı safta olmasını sağlamanın da çıkarlarına olduğunu vurguladı. Suriye, terörle mücadele, Afganistan, Rusya ve İran’ın zarar verici etkileriyle başa çıkma gibi konularda önemli ve çakışan çıkarlarının bulunduğunu ifade eden Blinken, “Ama sizin de haklı olarak dikkat çektiğiniz bu ayrılıklarla da doğrudan yüzleşmeliyiz” diye konuştu.