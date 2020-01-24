Türkiye neden yüksek fatura ödüyor? – Türkiye’nin Gündemi (23 Ocak 2020)





Türkiye’nin Gündemi birden bire artan elektrik ve doğalgaz faturaları oldu. Gökhan Kazbek dün akşam konukları iktisatçı Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz’a vatandaşın korkulu rüyası haline gelen zamların sebebini sordu. Tele1'e destek olmak için:

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