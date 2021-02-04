Türkiye nüfusu 83,6 milyonu geçti (2)

ANKARA (AA) – İstanbul'un nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, İstanbul'un nüfusu 2020'de bir önceki yıla göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü. Türkiye nüfusunun yüzde 18,49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişiyle Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişiyle İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişiyle Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişiyle Antalya izledi.

Bayburt, 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu. Bayburt'u, 83 bin 443 kişi ile Tunceli, 96 bin 161 kişi ile Ardahan, 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane ve 142 bin 792 kişi ile Kilis takip etti.

– Yaşlı nüfus arttı

Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. Türkiye'de 2019 yılında 32,4 olan ortanca yaş, 2020 yılında 32,7'ye yükseldi. Cinsiyete göre, ortanca yaş erkeklerde 31,7'den 32,1'e, kadınlarda ise 33,1'den 33,4'e yükseldi.

İllere göre dağılımında, Sinop'un 41,4 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirlendi. Sinop'u 40,6 ile Balıkesir ve Kastamonu izledi. Diğer yandan 20,4 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı 21,2 ile Şırnak ve 22,3 ile Ağrı takip etti.

Cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, erkeklerde 40,2 ile Sinop'un en yüksek ortanca yaşa sahip il olduğu görüldü. Şanlıurfa 20 ile en düşük ortanca yaşa sahip il olarak dikkati çekti. Kadınlarda 42,7 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olurken, Şırnak ve Şanlıurfa 20,9 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olarak belirlendi.

– Çalışma çağı nüfusun oranı arttı

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2020 yılında yüzde 67,7 oldu. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 22,8'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,5'e yükseldi.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2019 yılında yüzde 47,5 iken 2020 yılında yüzde 47,7'ye yükseldi.

Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 34,1'den, yüzde 33,7'ye gerilerken, çalışan kişi başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 13,4'ten yüzde 14,1'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2020 yılında, çalışma çağındaki 100 kişinin 33,7 çocuğa ve 14,1 yaşlıya baktığı hesaplandı.

– Türkiye'de kilometrekareye 109 kişi düştü

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2019 yılına göre 1 kişi artarak 109 kişiye yükseldi.

Nüfus yoğunluğu en yüksek il kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişi ile İstanbul olurken, İstanbul'dan sonra 553 kişi ile Kocaeli ve 366 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 58, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 326 olarak hesaplandı.

– Yabancı nüfus oranı

Öte yandan, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 197 bin 770 kişi azalarak 1 milyon 333 bin 410 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 49,7'sini erkekler, yüzde 50,3'ünü kadınlar oluşturdu.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında, ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, ikamet izni yerine geçen kimlik belgeleri ve adres beyanı olanlar, izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi.

Kurs, turizm, bilimsel araştırma gibi nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

2019-2020 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

İller 2019 2020 Toplam 83.154.997 83.614.362 Adana 2.237.940 2.258.718 Adıyaman 626.465 632.459 Afyonkarahisar 729.483 736.912 Ağrı 536.199 535.435 Amasya 337.800 335.494 Ankara 5.639.076 5.663.322 Antalya 2.511.700 2.548.308 Artvin 170.875 169.501 Aydın 1.110.972 1.119.084 Balıkesir 1.228.620 1.240.285 Bilecik 219.427 218.717 Bingöl 279.812 281.768 Bitlis 348.115 350.994 Bolu 316.126 314.802 Burdur 270.796 267.092 Bursa 3.056.120 3.101.833 Çanakkale 542.157 541.548 Çankırı 195.789 192.428 Çorum 530.864 530.126 Denizli 1.037.208 1.040.915 Diyarbakır 1.756.353 1.783.431 Edirne 413.903 407.763 Elazığ 591.098 587.960 Erzincan 234.747 234.431 Erzurum 762.062 758.279 Eskişehir 887.475 888.828 Gaziantep 2.069.364 2.101.157 Giresun 448.400 448.721 Gümüşhane 164.521 141.702 Hakkari 280.991 280.514 Hatay 1.628.894 1.659.320 Isparta 444.914 440.304 Mersin 1.840.425 1.868.757 İstanbul 15.519.267 15.462.452 İzmir 4.367.251 4.394.694 Kars 285.410 284.923 Kastamonu 379.405 376.377 Kayseri 1.407.409 1.421.455 Kırklareli 361.836 361.737 Kırşehir 242.938 243.042 Kocaeli 1.953.035 1.997.258 Konya 2.232.374 2.250.020 Kütahya 579.257 576.688 Malatya 800.165 806.156 Manisa 1.440.611 1.450.616 Kahramanmaraş 1.154.102 1.168.163 Mardin 838.778 854.716 Muğla 983.142 1.000.773 Muş 408.809 411.117 Nevşehir 303.010 304.962 Niğde 362.861 362.071 Ordu 754.198 761.400 Rize 343.212 344.359 Sakarya 1.029.650 1.042.649 Samsun 1.348.542 1.356.079 Siirt 330.280 331.070 Sinop 218.243 216.460 Sivas 638.956 635.889 Tekirdağ 1.055.412 1.081.065 Tokat 612.747 597.861 Trabzon 808.974 811.901 Tunceli 84.660 83.443 Şanlıurfa 2.073.614 2.115.256 Uşak 370.509 369.433 Van 1.136.757 1.149.342 Yozgat 421.200 419.095 Zonguldak 596.053 591.204 Aksaray 416.367 423.011 Bayburt 84.843 81.910 Karaman 253.279 254.919 Kırıkkale 283.017 278.703 Batman 608.659 620.278 Şırnak 529.615 537.762 Bartın 198.249 198.979 Ardahan 97.319 96.161 Iğdır 199.442 201.314 Yalova 270.976 276.050 Karabük 248.458 243.614 Kilis 142.490 142.792 Osmaniye 538.759 548.556 Düzce 392.166 395.679

(Bitti)