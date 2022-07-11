Türkiye, Osman Kavala’ya 131 bin TL ödeyecek

Yazan:
Alaturka Online
-

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Kavala için 2019’da verilen tahliye kararının uygulanmaması nedeniyle, Türkiye’nin 7 bin 500 Euro (131 bin 692 TL) mahkeme masrafı ödenmesine karar verdi.

Yayınlanma: 12:40 – 11 Temmuz 2022 Güncellenme:

Türkiye, Osman Kavala’ya 131 bin TL ödeyecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Osman Kavala’yla ilgili 10 Aralık 2019’da verdiği ‘serbest bırakılmalı’ kararının uygulanmaması nedeniyle; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. maddesinin birinci fıkrasının ihlal edildiğine karar verdi. Kavala’ya 7 bin 500 Euro (131 bin 692 TL) mahkeme masrafı ödenmesine hükmedildi.

AYRINTILAR GELİYOR

Türkiye'nin Soros'u dedikleri Osman Kavala aslında kimdir? İlginizi Çekebilir Türkiye’nin Soros’u dedikleri Osman Kavala aslında kimdir? Kimdir Osman Kavala İlginizi Çekebilir Kimdir Osman Kavala

 

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?