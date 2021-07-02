Türkiye Otelciler Federasyonu ile Google Türkiye arasında iş birliği protokolü imzalandı

İSTANBUL (AA) – Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Dünya 1,5 yıldır yürüdüğü son derece sıkıntılı bir yoldan ağır ama emin adımlarla düzlüğe çıkmak üzere. Normalleşme kavramını artık daha sık ve rahat kullanmaya hep beraber başladık. Ancak dünyanın değiştiğini eskisinden farklı olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Özellikle turizmde yeni anlayışların ve yaklaşımların yükselişte olduğunu görüyoruz." dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Google Türkiye iş birliği protokolü imza töreni Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirildi.

Programda konuşan Ersoy, değişen dünyada yeni döneme doğru atılan bu güçlü adım ve iş birliği dolayısıyla her iki kuruluşu da tebrik etti.

İmzalanan protokolün turizme, sektörün işleyişine ve çalışanlarına fayda sunmasını temenni ettiğini dile getiren Ersoy, "Dünya 1,5 yıldır yürüdüğü son derece sıkıntılı bir yoldan ağır ama emin adımlarla düzlüğe çıkmak üzere. Normalleşme kavramını artık daha sık ve rahat kullanmaya hep beraber başladık. Ancak dünyanın değiştiğini, eskisinden farklı olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Özellikle turizmde yeni anlayışların ve yaklaşımların yükselişte olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Pandemi sonrasında sürecin hızlı bir şekilde gelişmeye başladığın ifade eden Ersoy, "Bunların bir kısmı, yaşanan sürecin psikolojik sonuçları olarak insanların tercihinde olan değişiklikler. Belki içlerinden bazıları bu travmaların atlatılmasıyla yeniden 2020 öncesine dönebilir. Ama bir kısmının kalıcı olduğunu, bunun bir tercih değil zorunluluk olduğunu zaten biliyoruz. Bunlar nedir derseniz ilk olarak turizmin sağlık altyapısı ile birlikte sunabildiği güvence artık insanlar için önemli bir tercih sebebi. Artık hijyen ve sağlık standartları hayatımızda kalıcı olacak." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Ersoy, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nın özgün ve başarılı bir uygulama olarak dünyada kendisini kanıtladığını altını çizerek, "Elbette teknolojiden kapasiteye, hizmet kalitesinden sağlık personelimizin yüksek karakter ve kabiliyetine kadar ülkemizin sağlık altyapısının gücü de bütün dünyada hayranlık ve takdir kazanmıştır. Özetle, Sertifikasyon Programımız, beraberinde sunduğumuz 'Turist Koruma Destek Sigortası' uygulaması ve sağlık sistemimiz bir bütün oluşturarak, ülkemizi tercih eden misafirlerimizin konfor ve özgürlüklerinden ödün vermeden güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmelerini teminat altına almaktadır." şeklinde konuştu.

Ersoy, programın 30 oda ve üzeri kapasiteye sahip oteller için zorunlu, altındakiler için de gönüllülük esasıyla sürdürüldüğünü, 171 kriter barındırdığını ve dünyanın en önde gelen akreditasyon kuruluşlarının denetiminde bugüne kadar yaklaşık 11 bin tesis ve aracın belgelendirildiğini anlattı.

Sertifika alan tesis ve araçların da her ay en az 4 kez denetlendiğini kaydeden Ersoy, "Sertifikasyon Programımız bundan sonra pandemiden bağımsız olarak da geliştirilmeye ve güncellenmeye açık bir anlayışla, Türk turizminin sunduğu sürekli bir ayrıcalık olacaktır." dedi.

Ersoy, değişimin kalıcı olduğu ikinci alanın ise turizmin dijital altyapısı olduğunu, dijital platformların uçak bileti almak yahut otel rezervasyonu yapmanın çok ötesine geçtiğini belirterek, "Ülke yahut kurum olarak bunu gerçekleştiremeyenler rakiplerinin gerisinde kalmaya artık mahkum." ifadesini kullandı.

– "GoTürkiye portalımız büyük bir başarı hikayesi oldu"

Tatil planlamalarında kapsamlı çözüm sunan dijital platformların insanların tercihlerini etkilediğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki GoTürkiye portalımız, alanında büyük bir başarı hikayesi oldu. 81 ilimizi içine alan ve ülkemizdeki bütün turizm deneyimlerini kapsayacak dijital bir platform olarak hayata geçirdik. Sunduğu içerik kalitesi, kapsam çeşitliliği ve bununla birlikte gelen yüksek ziyaretçi sayısı ile memnuniyet oranı, dünya genelinde onu ciddi bir dijital inovasyon örneği haline getirmekte.

Türkçe ve İngilizce başta olmak üzere 10 farklı dilde içerik sunan GoTürkiye'de sadece 2021'de yayına alınan yeni başlık sayısı bine yaklaşmıştır. Elbette sürekli daha iyisi için geliştirmeye ve güncellemeye hep beraber devam ediyoruz. GoTürkiye, aylık ortalama 6 milyon ziyaretçisi olan, 2021'deki ziyaretçi sayısı 30 milyon seviyesine yaklaşan ve yıl sonu tekil ziyaretçi hedefi 70 milyon olan bir dijital güce dönüştü."

Doğru kitleye yayın yapmanın ve etkili yerlerde tanıtım yapmanın önemine dikkati çeken Ersoy, bu sayıları etkili olacak şekilde arttırmanın 100 milyonu ulaşmayı hedeflediklerini; Rusya, Almanya, İngiltere, Fransa, Bulgaristan, Polonya ve Romanya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından Türkiye'yi tercih etmek isteyen herkese fikir verdiğini söyledi.

Bakan Ersoy, "Ayrıca memnuniyetle belirtmek isterim ki 2002 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Altın Örümcek Ödülleri Organizasyonu'nda GoTürkiye platformumuz Turizm ve Seyahat ve Halkın Favorisi kategorisinde olmak üzere iki ödül kazandı." bilgisini verdi.

– "İnsanlara teknolojik konfor sunmayı önemsemeliyiz"

Bakan Ersoy, teknolojide hizmet alanlarının çok hızlı geliştiğini ve çeşitlendiğini belirterek, "Ağırlamadan önce sunduklarımız kadar, ülkemizde ve tesislerimizde ağırladığımız insanlara da teknolojik konfor sunmayı önemsemeliyiz. Özellikle Kovid-19 sonrası hijyen uygulamalarından ödeme alışkanlıklarına kadar temassız teknolojiler değer kazandı. Ayrıca belirtmemiz gerekir ki iyi bir internet altyapısı ve güvenlik yatırımı günümüzde elimizi güçlendirecek en önemli faktörlerdendir" dedi.

Artık dijital göçebelik diye bir kavram olduğunu ve giderek yayıldığını aktaran Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Bakanlık olarak bu konudaki yasal zeminle ilgili çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz ama seyahat-değer zincirindeki paydaşlarımızın tamamının bu konuda düşünmesi gerekiyor. Burada iyi bir pasta payı var ve biz de bu pastadan iyi bir payı almamız, ortak hareket etmemiz gerekiyor. Son olarak sanal dünyanın tanıtımda ve kitlelere ulaşmada taşıdığı muazzam potansiyeli akılcı ve stratejik şekilde kullanmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Bu alanda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımız yani TGA çok genç bir kurum olmasına rağmen çok başarılı bir süreç yürütmektedir. Üstelik dijital platformların yanında görsel, işitsel ve basılı medya mecralarında da yürüttüğü çalışmalarla bugün Türkiye dünyanın en kapsamlı tanıtım programını yürüten ülkedir."

Ersoy, TÜROFED ve Google Türkiye arasında eğitim, teknoloji ve bilgi paylaşımını kapsayan böylesi bir protokolün hayata geçirilmesini çok değerli bulduğunu sözlerine ekledi.

– "Türkiye ekonomisine katkı ve destek vermek için elimizden gelen çalışmayı yapacağız"

TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır, sektörün tekrar görkemli günlerine dönmesi gerektiğini belirterek, "Türkiye ekonomisine katkı ve destek vermek için elimizden gelen çalışmayı yapacağız ve bunu yapmakta kararlıyız." dedi.

Bakan Ersoy'a salgın sürecindeki rehberliği ve desteği için teşekkür eden Çorabatır, "Kurumlar arasında koordinasyon başta olmak üzere salgın süresince dijitalleşme tüm sektörlerde öne çıkan bir konu haline geldi. Dijital platformlar online içerik yönetimi veri analizi turizm sektörünün yeniden eski canlılığına kavuşmasında TÜROFED olarak olmazsa olmazlarımızdandır." şeklinde konuştu.

Google Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Keteloğlu ise Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) kuruluşuyla, Türkiye'nin global trendlerle uyumlu bir şekilde yeni bir yapıya kavuştuğunu söyledi.

Kurulduğu günden bu yana TGA ile birlikte çalıştıkları bilgisini paylaşan Keteloğlu, bu iş birliğini derinleştirerek teknolojik çözümleriyle destek olmaya gayret ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır ve Google Türkiye Ülke Müdürü Mehmet Keteloğlu protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında Google Türkiye ve TÜROFED'in, pandemi koşullarının zorunlu hale getirdiği dijital dönüşüm sürecinde turizm işletmelerini desteklemek amacıyla güçlerini birleştirmesi öngörülüyor.

Söz konusu iş birliği turizm ve seyahat sektöründeki işletmelerin ve insan kaynağının, inovatif araç ve ürünler sağlanmasından dijital beceriler kazandırılmasına yönelik eğitimlere kadar uzanan geniş bir yelpazede desteklenmesine yönelik adımlar içeriyor.