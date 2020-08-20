Türkiye Özel Okullar Derneği'nden üye okullara ücretlerde indirim önerileri:

İSTANBUL (AA) – Türkiye Özel Okullar Derneği, üye okullara, yeni eğitim-öğretim yılında yüz yüze eğitim hizmetinin kısmi ya da tam zamanlı verilememesi durumunda, sözleşmede yer alan ücret üzerinden birim ücretlerde, uzaktan öğretim süresi dikkate alınarak kurumca bir oran belirlenmesi ve bu miktarın veliye iade ya da mahsup yoluyla iletilmesi önerisinde bulundu.

Türkiye Özel Okullar Derneği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'yi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle eğitim-öğretim faaliyetlerinde yaşanan olağanüstü durumları göz önünde bulundurarak tüm üyelere öneri sunulmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Okulların 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren kısmi ya da tam zamanlı yüz yüze eğitim vermeye başlayacağı hatırlatılan açıklamada, bu hususta gerekli tüm hazırlıkların titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Açıklamada, "Mücbir sebeplerden ötürü okulların tam zamanlı uzaktan eğitime geçmesi durumu"na ilişkin üye okullara önerilerde bulunulduğu kaydedildi.

Dernek önerilerilerini şöyle sıraladı:

"Daha önce verilemeyen yemek ve servis hizmetlerinin bedeli alınmamalı, alınmışsa iade ya da mahsup yoluna gidilmelidir.

Yüz yüze eğitim hizmetinin kısmi ya da tam zamanlı verilememesi durumunda, sözleşmede yer alan ücret üzerinden birim ücretlerde, uzaktan öğretim süresi dikkate alınarak kurumca bir oran belirlenmeli ve bu miktar, veliye iade ya da mahsup yoluyla iletilmelidir.

Bu konudaki hesaplamalar telafi dönemi bittikten sonra öğretim yılı sonunda yapılabilir.

Kurumlar, yapacakları ya da yapacaklarını beyan edecekleri indirimleri dikkatle hesap etmeli, bu indirim oranlarını yanıltıcı bir reklam ya da haksız rekabet aracı olarak kullanmamalıdır. Derneklerimizin, bu konuyu ve verilen sözleri yakından takip edeceği bilinmelidir."

Özel okulların amacının, "Öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan sürdürmesi için gerekli koşulları ve hizmetleri harfiyen yerine getirmek" olduğuna değinilen açıklamada, "Bu yıl, kurumlarımız ve kurucuları için fedakarlık yılı olarak kabul edilmelidir. Belirttiğimiz ilkelere bağlı kalarak velilerimizle güç birliği içinde, sürdürülebilir bir yol haritası ortaya koyacağımızı beyan ederiz." ifadesine yer verildi.