Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan koronavirüs uyarısı

İSTANBUL (AA) – Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uyarıda bulundu.

Birol Aydın, özel sporculara yönelik yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ve dünyanın koronavirüse karşı verdiği mücadeleye değinerek, "Bizler de kendi ailemizi ve sevdiklerimizi koruma, üzerimize düşen bu ulusal görevi yerine getirme adına Sağlık Bakanlığımızdan yapılacak ikinci bir açıklamaya kadar mecbur olmadıkça evlerimizde kalmalıyız." ifadelerini kullandı.

Evde de olsa hareketsiz kalınmaması gerektiğine dikkati çeken Aydın, "Sporumuzu imkanlar dahilinde evlerimizde yapmalıyız. Bu zor süreç içerisinde bizlerin sağlığı için gece gündüz çalışan sağlık çalışanlarımıza destek olmalıyız. Bu nedenle evlerinizde kalarak göstereceğiniz sağlık mücadelesinden dolayı şimdiden sizleri şahsım ve yönetim kurulum adına tebrik ediyorum. Bakanlığımızdan gelecek talimatlar sonrası başlayacağımız 2020 faaliyet programımızda yer alacak ve yönetim kurulumuz tarafından belirlenecek bir şampiyonamızda, 'özel anne veya baba'yı iki gün misafir edeceğimizi, siz değerli federasyon ailelerimize ve kamuoyunun bilgisine sunarız."