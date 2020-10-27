Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Yardımcı: “Terörden temizlenen sahaları sporla doldurmak için buradayız”

HAKKARİ (AA) – SAYİM HARMANCI/MESUT VAROL – Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Hakkari'de yapılan Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışlarıyla spor tarihinde ilk kez Zap Suyu'nu dünyaya tanıtacaklarını belirterek, "Kahraman güvenlik güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlar neticesinde terörden temizlenen sahaları hızlıca sporla doldurmak için buradayız." dedi.

Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun Hakkari'de düzenlenmesinin her anlamda fayda sağlayacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile bir yıldır bu konu üzerine konuştuklarını belirten Yardımcı, kentin doğal güzellikleri ve eşsiz parkurlarıyla doğa sporları konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Zap Suyu'nun 46 kilometrelik kesintisiz parkuruyla rafting sporunun yapılabileceği en uygun yerlerden biri olduğunu kaydeden Yardımcı, "Spor tarihinde ilk defa Zap Suyu'nu dünyaya tanıtacağız. Kahraman güvenlik güçlerimizin yaptığı başarılı operasyonlar neticesinde terörden temizlenen sahaları hızlıca sporla doldurmak için buradayız. Toplam 500 sporcumuz burada. 40 vilayetten gelen sporcumuz var." diye konuştu.

– "Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını burada yapacağız"

Organizasyonundaki yayınları Dünya Rafting Federasyonuyla paylaşacakları aktaran Yardımcı, şöyle devam etti:

"Bizim için önemli olan, 'terör merkezi Hakkari' söylemini ortadan kaldırmak ve böyle bir şeyin olmadığını, Hakkari'nin kardeşlik şehri olduğunu göstermek için buradayız. Onun için mükemmel bir şey ortaya koyacağız. 5 gün yarışlar düzenleyeceğiz ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın kutlamalarını da muhteşem bir kapanış töreniyle yapıp bütün dünyaya buradan sesleneceğiz. Bu çalışmalarla ile batıdaki ve doğudaki gençleri kaynaştırmayı hedefliyoruz. Depin dediğimiz alanda bir doğa kamp merkezi kuracağız. Bu merkez yüksek irtifa olduğu için uluslararası kamp merkezi olacak çünkü yurt içinden yüksek irtifa antrenmanlarını yapabilecek alan yakalamak çok zor. Bu kadar yüksekte böyle mükemmel bir su dünyanın hiçbir yerinde yok ama maalesef yıllarca birileri kirli oyunlarla bizleri bu kıymetten uzak tutmaya çalıştı ancak biz inadına sevgi, inadına kardeşlik, inadına dostluk diyoruz. Gelecek yıl bir uluslararası şampiyona düzenlemeyi hedefliyoruz."

"Tüm Avrupa burada kamp yapacak"

Bölgeden fotoğraf paylaştıktan sonra Rusya'dan 30 kişiyle kampa gelmek isteyenlerin olduğunu ifade eden Yardımcı, gelecek dönemde İtalya, Fransa, Almanya ve tüm Avrupa'dan insanların burada kamp yapacağına inandığını belirtti.

Böyle bir hedeflerinin olduğunu söyleyen Yardımcı, "Gelecek yıllarda Zap'ta çalışmaya devam edeceğiz. Zap bağlantılı Şırnak, Siirt, Batman bölgelerinde doğa sporlarının tümünü geliştirmek için elimizden geleni yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda destekleri var. Gençlik ve Spor Bakanımızın özel ilgi, bölge valilerimizin de hassasiyet gösterdiği bir konudur." değerlendirmesini yaptı.