Türkiye, Rusya ve İran’dan Suriye görüşmesi

Rus haber ajansı TASS, Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye’de ateşkesi sürdürmek için bazı somut önlemleri görüştüklerini aktardı.

Rusya Cumhurbaşkanlığı Suriye İskan Özel Temsilcisi Alexander Lavrentyev Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya, İran ve Türkiye’nin Suriye’de ateşkesi sürdürmek için bazı somut önlemleri görüştüklerini söyledi.

Rusya merkezli TASS haber ajansına göre, Rus elçi, “Türk heyetiyle görüştük ve ondan önce İran tarafıyla görüştük. Bütün meseleleri çok yapıcı bir şekilde ele aldık” dedi.

Lavrentyev, tarafların ateşkese ulaşmak için Suriye’deki durumu istikrara kavuşturmaya odaklandığını belirtti. Diplomat, “Bu, hem İdlib’i hem de kuzeydeki Suriye-Türkiye sınırı da dahil olmak üzere, çatışmaların son zamanlarda yoğunlaştığı güney bölgelerini de kapsıyor” dedi.

17’inci Uluslararası Suriye Toplantısı 21-22 Aralık tarihlerinde Kazakistan’ın başkentinde gerçekleşecek.

Katılımcıların, Cenevre’deki Suriye Anayasa Komitesi’nin geleceğe ilişkin beklentileri, Suriye’deki son gelişmeler, Astana formatı kapsamında önceki anlaşmalar doğrultusunda gerilimi azaltma bölgelerinde ateşkesin sürdürülmesine yönelik çabalar gibi konuları ele alması bekleniyor. Garantör ülkelerin yanı sıra BM ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin de toplantıya katılması bekleniyor.

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