Türkiye sağlık çalışanlarını alkışladı!

Dokuz gün önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın geceyarısı yaptığı açıklama ile dünyanın yaşadığı kabusa ortak olan Türkiye, günde yüzlerce hastaya bakan sağlık çalışanlarına destek olmak için balkon ve pencerelerine çıktı.

Vatandaşlar sağlık çalışanlarına destek amaçlı Türkiye’nin her yerinde saat 21:00’da balkon ve pencerelerine çıkarak sağlık çalışanlarının insan üstü eforlarını alkışladı.

AVRUPA’DA DA ALKIŞLANDILAR

Almanya, İtalya, İspanya ve Yunanistan’da geçen haftalarda vatandaşlar benzer eylemlerle sağlık çalışanlarına şükranlarını ifade etmişti.

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