Türkiye, şahsım hükümetiyle çok yakında vedalaşıyor

CHP Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün Ankara Genel Merkez’de toplandı. Toplantıda CHP’nin hazırladığı anayasa taslağı çalışması ile ilgili gelinen son durum ele alındı. İstanbul Sözleşmesi konusu da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, parti meclisi üyelerinden, özellikle vatandaşın sorunlarına çare olabilecek projeler üretmelerini istedi. Kılıçdaroğlu PM’de iktidarı hedef alan çarpıcı açıklamalar da yaptı. Toplumun her kesiminde “Değişim rüzgarlarının hissedildiğini” söyleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’nde şu mesajları verdi:

MAFYA-SİYASET-TİCARET: Türkiye, hak etmediği derin bir karanlığın içerisinden geçiyor. 19 yıldır her ay, her hafta yeni bir rezillik ile karşı karşıya kaldık. Halk her gün ekonomik buhran, ortalığa saçılan mafya-siyaset-ticaret ilişkileri, devlet krizi, dış politika sorunları ve büyük bir toplumsal huzursuzluk ile yüzleşiyor. Tablo karanlık ama aydınlık günler için umut var. Toplumun her kesiminde bir değişim rüzgarının estiği hissediliyor. Her siyasi partiden, her siyasi görüşten insanlar gözlerini bize çevirdi.

ÖNEMLİ DÖNÜM NOKTASI: Türkiye, tarihinin en önemli dönüm noktalarından birinden geçiyor. Yeni bir siyasete, yeni bir ekonomiye, yeni bir düzene doğru kararlılıkla yürüyoruz. Biz değişmeye ve değiştirmeye hazırız. 19 yıllık karanlık çok yakında son buluyor. Türkiye, şahsım hükümetiyle vedalaşıyor. Korkunun ecele faydası yok, er ya da geç Türkiye’de sandık yoluyla bir iktidar değişikliği yaşanacak.

MİLYONLAR İŞSİZ VE AÇ: Milyonlar asgari ücretle çalışırken, milyonlar işsizken, insanlar konteynırlardan yemek toplamak durumundayken bir grup saray beslemesi 4 yerden, 5 yerden, hatta 11 yerden maaş alıyor. Çok önemli devlet kurumlarının kadroları liyakat esas alınarak değil; yandaşlık esas alınarak dolduruluyor. Rüşvet alan kişiler Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecek makamlara atanıyor, devletin en yüksek kademesinin suçlularla boy boy fotoğrafları çıkıyor, bakanlar kendi bakanlığını dolandırıyor. Türkiye’yi mafyaya, çetelere, yağmacılara yedirmeyeceğiz.

KANAL İSTANBUL İÇİN ÖDEME YAPILMAYACAĞINI 5 DİLDE DÜNYAYA İLAN ETTİ

Kılıçdaroğlu, Kanal İstanbul ile ilgili tweet paylaştı. Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerindeki mesajda şunları kaydetti: “Ülkemin çıkarlarına hizmet etmeyecek Kanal İstanbul’a finansal destek sağlayacak kuruma hazineden ödeme yapılmayacak. Projenin doğamızda yaratacağı yıkımda ise tazminata başvuracağız.”