Türkiye sandıkta sonuçlar SÖZCÜ TV’de

TÜRKİYE, Cumhuriyet’in 100. yılında bugün tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşayacak. Yeni cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin milletvekilleri belli seçilecek. Sabah 08.00’de başlayacak oy verme işlemi 17.00’de sona ererken ardından sonuçlar için geri sayım başlayacak. Doğru, tarafsız ve şeffaf haberciliğin adresi SÖZCÜ TV seçim heyecanının da bir numaralı ekranı olacak. SÖZCÜ Genel Müdürü AlişerDelek yönetiminde; deneyimli moderatör kadro Fatih Portakal, İsmail Saymaz, Simge Fıstıkoğlu, Serap Belovacıklı ve Can Coşkun’un sunumlarıyla “Seçim Özel” yayını saat 16.00’da başlayacak. Yasakların sona ermesiyle birlikte iki farklı kaynaktan gelen doğrulanmış veriler, anlaşılır ve sade grafiklerle ekrana gelirken gazeteciler, yazarlar, siyaset bilimciler ve hukukçular tarafsız analizlerle sonuçları yorumlayacak…

İŞTE ‘SEÇİM ÖZEL’İN ÇOK ÖZEL KADROSU

■ Siyasal İletişim Uzmanı Dr. İbrahim Uslu

■ Siyaset Bilimci Sezin Öney

■ Gazeteci Nevzat Çiçek

■ Hukukçu, Akademisyen Dr. Ruşen Gültekin

■ İletişimci, Yazar Ayşen Şahin

■ Siyaset Bilimci Prof. Dr. Murat Somer

■ Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu

■ Siyaset Bilimci Doç. Dr. Seda Demiralp

■ Hukukçu Av. Uğur Poyraz

■ Doç. Dr. Oğuz Demir

■ Siyaset Bilimci Yazar Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun

■ Ceza Hukukçusu Doç. Dr. Hasan Sınar

■ Siyaset Bilimci Dr. Onur Alp Yılmaz

■ Gazeteci Necdet Saraç

Usta yazarlardan en doğru analizler

ÜLKE tarihinin en uzun gecelerinden biri olmaya aday 14 Mayıs seçiminde SÖZCÜ gazetesinin usta yazarları da SÖZCÜ TV ekranında yorumlarıyla izleyicilerinin karşısında olacak. Deneyimli kalemler; Uğur Dündar, Aytunç Erkin, Murat Muratoğlu ve SÖZCÜ Medya Grubu Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk sandıklardan gelen verileri, seçimin gidişatını, sonuçların belli olmasıyla Türkiye’yi yeni dönemde nelerin beklediğini en doğru, tarafsız ve güvenilir yorumlarıyla SÖZCÜ TV ekranında paylaşacak.