Türkiye şehitlerini uğurluyor

Suriye’nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının düzenlediği hain hava saldırısında, 34 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehit düşen Mehmetçiklerimiz, bugün memleketlerinde toprağa veriliyor.

ANNESİ BERESİNİ ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Şehit olan Uzman Onbaşı Tayfun Pekel’in (28) cenazesi, Samsun’daki evine getirildi. Şehit annesi Menşure Gürdal, oğlunun fotoğrafına ve beresine sarılarak gözyaşı döktü. Hellalik alınmasının ardından Uzman Onbaşı Tayfun Pekel’in cenazesi, cenaze namazı için Büyük Camisi’ne götürüldü.

MERSİN ŞEHİDİNE AĞLADI

Onbaşı İbrahim Tüzel, memleketi Mersin’in Erdemli ilçesinde düzenlenen törenle gözyaşları ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze namazını Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırıldı. Şehidin annesi Gülten Tüzel, Babası Şuayip Tüzel ile asker olduğu öğrenilen ikizi Kasım Tüzel ve diğer kardeşleri cenaze esnasında gözyaşlarını tutamadı.

Şehidin cenazesi törenin ardından ilçeye bağlı Alibeyli Mezarlığı’nda defnedildi.

‘CENNETTE BİZE ŞEFAATÇİ OL’

İdlib kentinde bombalı saldırı sonucu şehit düşen 33 askerimizden Piyade Teğmen Bayram Olgun (26) için memleketi Konya’nın Tepekent Mahallesi’nde cenaze töreni düzenleniyor. Şehit Olgun’un tabutuna sarılan acılı ablası, “Sana kahpece saldırdılar bebek katilleri kuzum. Cennette bize şefaatçi ol” diye ağladı.

DUALARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit olan 33 askerden Uzman Çavuş Emin Yıldırım (25), memleketi Hatay’da törenle toprağa verildi. Akcurun Mahallesi’nde düzenlenen törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, babası Muhsin, annesi Zahide ve 10 yaşındaki kız kardeşi Buse Yıldırım ile yakınları ve yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Cenazede Muhsin- Zahide Yıldırım çifti, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Sık sık oğullarının tabutuna sarılan anne ile baba, yoğun yağış altında yakınlarının desteğiyle ayakta durdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından nişanlı olan şehit Emin Yıldırım’ın cenazesi omuzlara alınarak Acurun Mahalle Mezarlığı’na götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Emin Yıldırım, dualarla toprağa verildi.

ASKER OLAN İKİ KARDEŞİ BÖYLE VEDA ETTİ

Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (23), memleketi Kahramanmaraş’a dualarla son yolculuğuna uğurlanıyor. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı için Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi Tabaklı Caminde cenaze töreni düzenleniyor. Şehit Saygılı’nın cenaze törenine, aynı bölgede görev yapan kardeşi Mehmet Saygılı ile TSK’da görevli diğer kardeşi Yasin Saygılı da katıldı. Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.

ŞEHİT AĞABEYE SON VEDA

Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (23) memleketi Antalya’nın Finike ilçesinde binlerce kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Turgut Burkay Korkmaz’ın yaklaşık 2 hafta önce izin için Finike’ye geldiği, televizyonda şehit haberi izlerken annesi Fatma Korkmaz’a, “Anne ben de böyle geleceğim, sakın ağlama” dediği öğrenildi.

Korkmaz’ın cenazesi, evinin önüne ulaştığında ise gözyaşı sel gibi aktı. Anne-baba Korkmaz güçlükle ayakta dururken, şehidin 7 yaşındaki kardeşi Muhammet Erol, arkadaşlarının yardımıyla aracın kenarına tutunup, ağabeyinin tabutunu okşadı. Kardeşin gözyaşları herkesi ağlattı.

ŞEHİTLER

Yüzbaşı Süleyman Şahin (Ankara)

Teğmen Bayram Olgun (Konya)

Teğmen Mustafa Bayraktar (Hatay)

Astsubay Çavuş Mehmet Muhammed Akay (Mersin)

Astsubay Çavuş Muharrem Öğütçü (Bingöl)

Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ (Kahramanmaraş)

Uzman Çavuş Emin Yıldırım (Hatay)

Uzman Çavuş Adem Akın (Tokat)

Uzman Çavuş İbrahim Tüzel (Mersin)

Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz (Bursa)

Uzman Çavuş Ali Turgut (Uşak)

Uzman Çavuş Güven Kurtulmuş (Bitlis)

Uzman Çavuş Batuhan Tank (Osmaniye)

Uzman Çavuş Selman Cankara (Adana)

Uzman Çavuş Osman Ak (Mersin)



Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz (Antalya)

Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı (Kahramanmaraş)

Uzman Onbaşı Recep Bekir (Tekirdağ)

Uzman Onbaşı Ali Taşöz (Kayseri)

Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya (Osmaniye)

Uzman Onbaşı Nihat Kara (Tekirdağ)

Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan (İstanbul)

Uzman Onbaşı Mehmet Orhan (Adıyaman)

Uzman Onbaşı Emre Baysal (İstanbul)

Uzman Onbaşı Tayfun Pekel (Samsun)

Sözleşmeli Er Cuma Bağtur (Batman)

Sözleşmeli Er Birhan Er (Tekirdağ)

Dünkü iki saldırıyla birlikte şubatın ilk gününden beri İdlib’de verdiğimiz şehit sayısı 53’e yükseldi.

3 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Halil Demir (İstanbul)

2- Uzman Çavuş Serkan Deprem (Osmaniye)

3- Uzman Çavuş Uğur Kurt (Gaziantep)

4- Uzman Onbaşı Gökhan Orhan (Afyonkarahisar)

5- Uzman Onbaşı Onur Şükrü Özler (Gaziantep)

6- Uzman Onbaşı Uğur Katran (Mersin)

7- Piyade Onbaşı Kadir Yıldız (Aksaray)

8- TIR şoförü İsmail Akatay (Hatay)

10 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Davut Özcan (Kırıkkale)

2- Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz (Gaziantep)

3- Uzman Onbaşı Fatih Saylak (Kahramanmaraş)

4- Uzman Onbaşı Enes Alper (Niğde)

20 ŞUBAT 2020

1- Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları (Hatay)

2- Sözleşmeli Er Mustafa Ertürk (Gaziantep)

22 ŞUBAT 2020

1- Sözleşmeli Er Mecit Demir (Gaziantep)

26 ŞUBAT 2020

1- Uzman Çavuş Şükrü Elibol (Samsun)

2- Uzman Onbaşı Soner Enes Baykuş (Kahramanmaraş)