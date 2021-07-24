Türkiye sınırına tankları yığan ABD’den Yunanistan’a 134 milyon dolarlık savunma yardımı

Yunanistan’ın önde gelen yayın organlarından www.newsboomb.gr haber sitesinin askeri haberlerle tanınan yazarı Konstantinos Mavraganis’in bugün okuyucularına duyurduğu haberde ABD’nin Yunanistan ile yaptığı savunma anlaşması çerçevesinde önümüzdeki 4 yıl içerisinde 134 milyon dolarlık destek sağlayacağı belirtildi.

ABD Kongre Bütçe Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre ABD’nin Avrupa savunma ortakları ve müttefiklerinin yer aldığı proje kapsamında hazırlanan Avrupa Yeniden Sermayelendirme Teşvik Programı gereğince Yunanistan’a 125 milyon dolar (Her yıl 25 milyon dolar) yardım sağlanacağı açıklandı.

ASKERİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM İÇİN

Yunanistan’ın Rusya savunma sistemlerinden ayrılması ile ABD askeri teçhizat ve eğitimine verilen desteğin arttırılacağı bu kapsamda ayrıca Yunanistan’a Uluslararası Askeri Eğitim ve Öğretim (IMET) için 9 milyon dolar destek sağlanacağı açıklandı.

SİLAHLAR DEĞİŞTİRİLİYOR

Yunanistan silahlı kuvvetlerinde bulunan Rus menşeli silahlar arasında S-300 (uçaksavar / anti-balistik) füzeler, eski SA-8 ( OSA-AK -Rus yapımı uçaksavar füzeleri , eski Doğu Almanya). ve ayrıca uçaksavar TOR-M1 olduğu belirtildi. Yunanistan Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinde bulunan ve Yunan TOMA (Zırhlı savaş araçları) BMP-1’i , Kornet tanksavar füzeleri, tanksavar RPG -18 ve ZU-23 uçaksavar silahlar, Çekoslovak kökenli (Eski Doğu Almanya’dan alınan) çoklu roketatar (ROP) RM-70 ve Rus / Ukraynalı hovercraft Zubr, ABD ile ortak savuma iş birliği sürecinde kullanımının terk edileceği belirtildi.

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