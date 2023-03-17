Türkiye sınırında sır dolu kaza: 7 üst düzey PKK’lı ölmüştü…

Türkiye sınırından 30 kilometre derinlikteki Irak’ın kuzeyinde yer alan Duhok vilayetine bağlı Amediye ilçesinin Çemanke kasabasının Berkiyat köyü yakınlarında dün AS350 Eurocopter tipi bir helikopter düştü.

Helikopterde 3’ü kadın 7 kişi öldü, ölenlerin arasında terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinin çıkması olayın gizemini arttırdı.

Helikopterin düştüğü yerin 2 yıl önce 13 asker ve polisin bir mağarada kurşuna dizilerek katledildiği Gara Dağı Siyani bölgesine ise çok yakın noktada olması akıllarda soru işareti bıraktı.

Milli Savunma Bakanlığı, helikopterin TSK’ya ait olmadığını ve o bölgede uçuş gerçekleşmediğini açıklarken, menşei belirlenemeyen helikopterin İran’a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi milisleri ile PKK’lıların ortak kullanımında olabileceği üzerinde duruluyor.

SIKIŞAN TERÖRİST YÖNETİCİLERİ KURTARMA OLASILIĞI

İstihbarat birimlerinin Irak Bölgesel Kürt Yönetiminin gizli haber alma servisi Parastin ve anti terör birimiyle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, helikopterin bölgedeki yağışlardan kaynaklı oluşan buharlaşma ve sis sonucu hava muhalefeti sonucu yere çakıldığı belirlendi.

Düştüğü nokta ise şu anda TSK’nın Pençe Kilit harekatını yürüttüğü bölgede yer alıyor.

Burada ağır kayıplar veren terör örgütü PKK’nın sıkışan üst yönetim kademesindeki teröristlerin bulundukları çemberden çıkamadıkları için bölgeden alınmaları için de terör örgütü PKK’yla uzun zamandan beri işbirliği içinde olan Haşdi Şabi milislerince bölgeye uçuş gerçekleştirilmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşun gerçekleştirilemeyeceği bir günde zorunlu gerçekleştirilen bu uçuşun bölgedeki üst düzey PKK’lıları kurtarmak için de yapılmış olabileceği değerlendiriliyor.

İKİNCİ HELİKOPTER KAÇMIŞ

Düşen helikopterle birlikte ikinci bir helikopterin daha bölgede uçuş yaptığını ve düşen helikopterin ardından ikinci helikopterin Irak’ın güneyine doğru bölgeden uzaklaşarak izini kaybettirdiği radar kayıtlarından tespit edildi.

Irak anti terör birimi ile MİT’in olayla ilgili soruşturması çok yönlü sürdürülürken, Dışişleri Bakanlığı nezdinde Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile Merkezi Hükümetle de temasa geçilerek helikopterin hangi ülkeye ait olduğunun belirlenmesi için ortak çalışma kararı alındı.

Irak merkezi hükümetinin de desteklediği içinde Şii, Sünni, Hristiyan ve Yezidilerin de bulunduğu 40 farlı etnik kökenden oluşan Haşdi Şabi milisleri PKK ile Musul yakınlarında ortak tatbikat gerçekleştirmiş ve birlikte hareket etme kararı almıştı.

PKK ve Haşdi Şabi 10 Ekim 2021’de Irak’ta gerçekleştirilen parlemento seçimlerinde Yezidi nüfusun ağırlıkta olduğu Sincar bölgesinde aynı adayları destekleme kararı almıştı.

Terör örgütü PKK’nın Pençe Kilit bölgesinde sıkışan yöneticilerinin bu alandan alınması için Haşdi Şabi’nin helikopterli destek vermiş olabileceği üzerinde duruluyor.

ABD VE FRANSA UÇUŞ EĞİTİMİ VERMİŞTİ

Bu kaza akıllara Suriye’nin kuzeyinde ana omurgasını terör örgütü PKK-YPG’nin oluşturduğu sözde Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ABD’li üst düzey askeri yetkililerin verdiği havacılık eğitimi ile helikopterle ortak tatbikatı getirdi.

Suriye’nin kuzeyindeki Haseki vilayetine bağlı El Malikiye, El Kâhtaniye, Hol, Tel Rifat bölgelerinde ABD’li üst düzey generaller, helikopterle terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticileri ile birlikte uçuş yaparak IŞİD’in barındığı alanları havadan tespit ederek işaretlemişlerdi.

4 yıl önce Suriye’nin kuzeyinde ABD helikopterinde terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticilerinden olan Hakkari Yüksekova’daki Dağlıca ve Aktütün Karakol baskınlarında 36 askerimizi şehit eden Suriye uyruklu Çiya Muhammed kod adlı Azad Simi görüntülenmişti.

Terör örgütü PKK’ya, ABD ve Fransız askeri yetkililer iki yıl önce Mühbiç’te havacılık eğitimi de vermişti.

Çok sayıda terörist Paramotor eğitimi aldıktan sonra Mühbiç’ten havalanarak Hatay’ın Amanos dağlarına iniş yapmışlardı.