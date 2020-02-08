Türkiye sınırındaki hareketlilik kritik eşikte! On binlercesi daha geldi

Suriye’deki çatışma ve bombardımandan kaçarak Türkiye sınırı yakınlarındaki güvenli bölgelere gelenler, TSK tarafından terörden temizlenen Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi yakınlarına göç ediyor.

Saldırılar nedeniyle göç edenlerin sayısı son 5 günde 100 bin kişiye ulaştı.

Kasım ayından bu yana evleri ile arazilerini bırakarak göç edenlerin sayısı ise 800 bine yaklaştı.

DHA’nın bölgeden geçtiği fotoğraflarda göç edenlerin zorlu yolculukları gözler önüne seriliyor. Kamyonet kasalarında, soğuk hava ve yağış altında göç eden çocukların yorgun düşmesi dikkat çekiyor.