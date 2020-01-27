Fenerbahçe Futbol Federasyonu’na, Galatasaray Fenerbahçe' ye çatıyor. Beşiktaş 'ta ibra edilmeyen Fikret Orman’dan Başkan Ahmet Nur Çebi'ye ağır eleştiri. Turgut Koloğlugil soruyor, Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Hakan Hanoğlu, TSYD Asbaskanı Aygün Ozipek, Spor yazarı Aytunç Erkin ve Spor Yorumcusu Onnik Azinyan yanıtlıyor. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online Türkiye Süper Ligi’nde büyük huzursuzluk… – Tele1 Spor (26 Ocak 2020)