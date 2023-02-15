Türkiye Tek Yürek kampanyası bugün SÖZCÜ Televizyonu’nda canlı yayınlanacak

Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma ve can kaybına neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin bölgede yol açtığı yaraları sarmak için Türkiye Tek Yürek Yardım Kampanyası düzenleniyor.

Afetzedeler için Türkiye’nin televizyon kanallarının ortak canlı yayın yapacağı kampanyada sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri AFAD ve Türk Kızılay’ına bağış toplayacak.

Bugün saat 20.00’de başlayacak olan canlı yayını hali hazırda test yayınları devam eden SÖZCÜ Televizyonu da (SZC TV) izleyicileri ile buluşturacak.

SÖZCÜ Televizyonu’nu hangi platformlardan izleyebilirsiniz?

Digiturk: 60

D-smart: 93

Turkcell TV Plus: 69

Tivibu: 69

Türksat Kablo TV: 76

Türksat 4A: 11837 Frekans, 30.000 V, batı, fec:2/3