Türkiye Tekvando Federasyonu, sporcular ve antrenörler için antrenman videoları hazırladı

ANKARA (AA) – Türkiye Tekvando Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarını evde sürdüren antrenör ve sporcular için antrenman videoları hazırladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, milli sporcuların katkılarıyla hazırlanan videoların "Youtube"dan yayımlandığı belirtildi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, yayımladığı mesajda dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini aktararak, "Elbet bu zorlu günler geride kalacak. İşte o zaman hep birlikte hazır olmalı ve eskisinden daha güçlü geri dönmeliyiz. Biz de bu süreçte milli sporcularımızla birlikte evde kolaylıkla tatbik edebileceğiniz video listesi hazırladık ve federasyonumuzun Youtube hesabına yükledik. Tüm antrenör ve sporcularımıza hitap eden videolarımızın faydalı olacağını umuyor, sağlıklı günler diliyorum. Evde kalıyoruz ama hareketsiz kalmıyoruz." ifadelerini kullandı.