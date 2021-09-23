“Türkiye uyuşturucuya bağlı ölümlerde Avrupa birincisi”

Türkiye’de uyuşturucu madde kullanımının 9 yaşa kadar indiğini ve 3 milyon vatandaşın tehdit altında olduğunu belirten CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, “Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Suçla Mücadele Dairesi verilerine göre Türkiye uyuşturucuya bağlı ölümlerde Avrupa birincisidir” dedi.

Halil ATAŞ

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, TBMM Başkanlığı’na ‘Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’ kurulması için teklifte bulundu.

“OKUL ÖNLERİNDE KOL GEZİYOR”

Aytekin, “Ülkemizde madde kullanımı ne yazık ki okul önlerinde, çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyalleştiği alanlarda kol geziyor. Bu kötülüğü durdurmak hepimizin sorumluluğu” dedi.

“UYUŞTURUCU 9 YAŞA KADAR İNDİ”

Aytekin, önergesinde şu ifadelere yer verdi;

“Uyuşturucu madde bağımlılığı Türkiye’nin kanayan yarasıdır. Bulunduğu jeopolitik konum gereği küresel uyuşturucu trafiğinin geçiş güzergâhında yer alan Türkiye, uyuşturucu bağımlılığı konusunda da ciddi sorunların yaşandığı bir ülkedir.

Genel yaş gruplarında 9 yaşına kadar indiği tespit edilen uyuşturucu madde kullanımı, 3 milyon insanın hayatını etkisi altına alan ülke çapında büyük bir sorundur.

Avrupa Birliği’nin desteğiyle yürüyen, Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) projesinin çıktılarına bakıldığında 15-16 yaş arasında esrar dâhil olmak üzere hayatında bir kez uyuşturucuyu deneyenlerin oranı yüzde 1.5 olarak ifade edilmektedir.”

“TÜRKİYE UYUŞTURUCUYA BAĞLI ÖLÜMLERDE AVRUPA BİRİNCİSİ!”

“Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Suçla Mücadele Dairesi verilerine göre Türkiye uyuşturucuya bağlı ölümlerde Avrupa birincisidir” diyen Aytekin, şöyle konuştu;

“Son zamanlarda çeşitli kişilerin yaptığı beyanlarda dünyanın birçok ülkesinden Türkiye’ye uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ifade edilmektedir. Bu iddiaların her yönüyle araştırılması yetkililerin asli görevidir.

Türkiye’de uyuşturucu ile mücadele konusunda çok sayıda kurumun görevli olması kamu yönetimi temel prensiplerinden olan tek merkezcilik ilkesinin de devre dışı kalmasına ve yetkilerin suiistimal edilip, uyuşturucuyla mücadelenin bürokrasiye takılmasına sebep olmaktadır.

Yapılan operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilmiş olsa da yurttaşların aklında ‘peki ya yakalanamayanlar?’ sorusu kalmaktadır.”

“ANAYASAL SORUMLULUK BİR AN ÖNCE HAYATA GEÇİRİLMELİ”

CHP’li Aytekin, “Türkiye Cumhuriyet Anayasası’nın 58. Maddesinde ‘Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır’ hükmü yer almaktadır. Bu hüküm doğası gereği devlete sorumluluk yüklemektedir” İfadelerini kullandı.

“AİLELER SESİNİ DUYURMAK İÇİN ÇABALIYOR”

Ailelerin uyuşturucuya karşı seslerini duyurmaya çabaladıklarını dile getiren Aytekin, sözlerini şöyle tamamladı;

“Ülkemizde özellikle kimyasal uyuşturucu formu olan ‘metamfetamin’ maddesi hızla yayılım göstermekte, maddenin verdiği zararlar aileleri de ciddi şekilde mağdur etmektedir. Balıkesir ili Edremit ilçesinde bu maddenin yarattığı mağduriyetler son 3 ayda sıklıkla ülke gündemine düşmüştür.

Uyuşturucu parası bulamadığı için ailesini katleden bağımlı, bağımlı bireyini kurtarmak için şehir merkezinde eylem yaparak sesini duyurmak isteyen gelin ve kayınvalidesi haberleri yalnızca bunlardan iki tanesidir.

Ülkemizin sınırlarından kaçak geçişlerin arttığı bu günlerde, uyuşturucu tacirlerinin de bu yollarla ülkemize madde soktuğu yönünde bulgular ortaya çıkmıştır.”

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