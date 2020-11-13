Türkiye uzatmada güldü… Halil yıldızlaştı

U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Türkiye evinde Avusturya’yı ağırladı. İlk yarısını Avusturya’nın 1-0 önde tamamladığı müsabaka, Türkiye’nin 3-2’lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Türkiye’nin ilk yarısını yenik tamamladığı karşılaşmanın ikinci yarısında Halil Dervişoğlu, attığı üç golle galibiyeti getiren isim oldu.
Türkiye böylece gruptaki 9. maçında 10. puanını alırken, Avusturya 15 puanda kaldı.
Ümit Milli Takım, grubunun son maçında 17 Kasım Salı günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Kosova’yı konuk edecek.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Novak Simovic, Theodoros Georgiou, Gergo Vigh Tarsonyi
Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı (Serkan dk. 65), Hüseyin Türkmen (Atakan dk. 25), Ravil Tagir, Rıdvan Yılmaz (Cemali dk. 90), Berat Özdemir, Erkan Eybil (İlker dk. 90), Ömer Faruk (Berkan dk. 46), Halil Dervişoğlu, Güven Yalçın, Ali Akman
Yedekler: İrfan Can, Arda, Melih, Kerem,
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas
Avusturya: Ehmann, Thurnwald, Klarer, Maresic, Schnegg, Danso, Wöber, Arase, Grüll (Adamu dk. 70), Wolf, Nussbaumer (Schmidt dk. 57)
Yedekler: Lawal, Helac, Greiml, Müller, Tartarotti, Celic, Lukacevic
Teknik Direktör: Werner Gregoritsch
Goller: Halil (dk. 64, 81, 90+2) (Türkiye), Arase (dk. 36), Wolf (dk. 89) (Avusturya)
Sarı kartlar: Berkan, Atakan, Berat (Türkiye), Schnegg, Danso (Avusturya)
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
Türkiye 3-2 Avusturya
- 34′ Güven’in pasında ceza sahasında topla buluşan Halil’in şutu yandan az farkla auta çıktı.
- GOL! 36′ Türkiye ceza sahası içinde Rıdvan’ın ayağına takılan topu kapan Arase’nin şutu yerden filelerle buluştu. 0-1
- 44′ Güven Yalçın’ın ceza sahasının hemen dışından kullandığı serbest vuruş, az farkla üstten dışarı çıktı.
- 57′ Wolf’un kafa şutunda Ersin’den dönen topu filelere yollayan Wöber’in golü ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.
- 60′ Grüll’ün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Wolf’un şutunu kaleci Ersin 2 hamlede kontrol etti.
- 63′ Kısa paslarla ceza sahasına giren Bünyamin’in şutunu kaleci Ehmann parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
- GOL! 64 Kornerden gelen topta Güven Yalçın’ın kaleciden dönen şutunu Halil’in şutu filelerle buluştu. 1-1
- 73′ Berkan’ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil’in şutunu Ehmann uzaklaştırdı.
- GOL! 81′ Erkan’ın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Halil’in plasesi yerden filelere gitti. 2-1
- 87′ Arase’nin içeri çevirdiği topa iyi vuran Schmidt’in şutunu kaleci Ersin’in güçlükle uzaklaştırdı.
- GOL! 89′ Wolf’un kullandığı serbest vuruş yan direğe vurarak filelere gitti. 2-2
- GOL! 90+2′ Ceza sahasında rakibini geçtikten sonra ayakta kalan Halil kendisinin ve takımının 3. golünü attı. 3-2