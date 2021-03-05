Türkiye ve AB arasındaki “Sivil Toplum Diyaloğu”nun 10. yılı kutlanıyor

ANKARA (AA) – Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ortak finansmanıyla hayata geçirilen ve Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığınca yürütülen "Sivil Toplum Diyaloğu Programı" ile Türkiye'deki ve AB'deki sivil toplum kuruluşları, 10 yıldır bilgi ve tecrübe alışverişinde bulmalarının yanı sıra kalıcı diyalog inşa etmek için ortak konular etrafında da bir araya geliyor.

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) altında finanse edilen Türkiye ve AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı'nın 10. yılı, 9 Mart Salı günü çeşitli panel, söyleşi, sergi ve konser gibi çeşitli etkinlikleri içeren çevrim içi programla kutlanacak.

"Diyaloğun 10 Yılı" adlı etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Küresel Toplum Katılımı ve Dayanıklılık Fonu Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Türkiye Delegasyonu Eski Başkanı Stefano Manservisi, TOBB ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Brüksel Temsilcisi Haluk Nuray ile AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan konuşmacı olarak katılacak.

Ayrıca Mirgün Cabas, Cüneyt Özdemir, Ceyda Düvenci, Cem Seymen, Bünyamin Sürmeli ve Semiha Şahin'in moderatörlüğünde düzenlenecek "Sivil Toplum Diyaloğu Öyküleri" başlıklı panellerde, Sivil Toplum Diyaloğu Programı altında 2008'den bu yana farklı temalarda uygulanmış projeler, faydalanıcıları tarafından anlatılacak.

Sivil Toplum Diyaloğu projelerine dair fotoğraflardan bir sanal sergiyi de kapsayan etkinlikte, piyanist Gülsin Onay kısa konser verecek.

Etkinlikte, Türkiye ve AB'den müzikal performanslar, tanıtım filmleri ve karikatür gösterisi de yer alacak.

– Sivil Toplum Diyaloğu

Sivil Toplum Diyaloğu ile AB müktesebatıyla ilgili alanlarda Türkiye'deki ve AB'deki sivil toplum kuruluşları arasında geliştirilen iş birliği ve ortaklıklar vasıtasıyla AB normları ve iyi uygulama örnekleri Türkiye'ye kazandırılıyor.

Diyalog projeleri çerçevesinde birçok tematik alanda ortaklıklar ve ağlar oluşturuluyor ve bu yolla bir yandan AB'nin gelecekteki genişleme politikalarıyla ilgili kamuoyunun şekillenmesine katkı sunulurken diğer yandan Türkiye ile AB arasında karşılıklı anlayış teşvik ediliyor.

Ortak çalışma kültürü ve iş birliğinin pekiştirildiği Sivil Toplum Diyaloğu hibe programı kapsamında, 2008'den bu yana 5 farklı dönemde ve değişik alanlarda yürütülen 400'e yakın projeye ve 650'nin üzerinde diyalog amaçlı ortaklığa yaklaşık 50 milyon avro kaynak sağlandı.