Türkiye ve Gürcistan sınır kapılarının kapatılması kararı 20 Mart'a ertelendi

ANKARA (AA) – Gürcistan havayolları ile yapılan yeni ortak mutabakat kapsamında, karşılıklı uçuşların durdurulması kararı, 20 Mart'a ertelendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ve Gürcistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldıkları tedbirler çerçevesinde, daha önce alınan "14 Mart 24.00'e kadar karşılıklı uçuşları durdurma kararı"nı erteledi.

Açıklamada, "Gürcistan havayolları ile yeni yapılan ortak mutabakat kapsamında karşılıklı uçuşları durdurma tarihi 20 Mart 2020 lokal saat ile 24.00'a ertelenmiştir." ifadeleri kullanıldı.