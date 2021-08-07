Türkiye yangınlarla boğuşurken AKP’li isimden tepki çeken paylaşım

Yazan:
Alaturka Online
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AKP Büyükçekmece İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Eser, sosyal medya hesabından tepki çekecek bir paylaşımda bulundu. Tepkilerin ardından paylaşımı silen Eser, hesabını da kapattı…

YAYINLANMA: 07:20 – 07 Ağustos 2021 GÜNCELLENME: 07:37 – 07 Ağustos 2021

Türkiye yangınlarla boğuşurken AKP’li isimden tepki çeken paylaşım

AKP Büyükçekmece İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Eser’in sosyal medya paylaşımı tepkilere neden oldu…

Eser, orman yangınları devam ederken Muğla’nın Fethiye ilçesindeki tatilinden bir fotoğrafını, Twitter hesabından “Fethiye yangın yeri” ifadesiyle paylaştı.

Paylaşımı tepki çeken Eser, paylaşımını sildi ve hesabını kapattı.

Sonrasında özür açıklaması yayınlayan Eser, şu ifadeleri kullandı:

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