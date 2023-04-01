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1 Nisan 2023
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Türkiye yetmedi, ‘İtibarı’ KKTC’ye götürdüler, Oktay’ın konvoyu adayı felç etti

Alaturka Online
Alaturka Online


Özel uçakla KKTC’ye giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın resmi araç konvoyu trafiği alt üst edince Kıbrıs Türklerini isyan ettirdi.

KKTC’nin bozulan ekonomisine can suyu olacak 2023 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile imzalamak ve çeşitli ziyaretler için adaya gelen Oktay’ın araç konvoyu, ziyaretin amacıyla tezat oluşturdu.

Oktay’ın 36 resmi plakalı araçtan oluşan konvoyuna tepki gösteren Kıbrıslı Türkler,  “Türkiye’deki itibarlarını buraya da taşıyorlar. Buna alışkın değiliz” tepkisini gösterdi.

“ÖZEL PLAKALAR DİZAYN EDİLMİŞ”

Daha önce bu tür konvoylarla karşılaşmadıklarını, son birkaç üst düzey Türk yönetici ziyaretlerinde benzer konvoylar düzenlendiğini söyleyen Koray Bilkay, “Kıbrıs küçücük bir yer. Kıbrıs’ın ekonomisi malum. Bir sürü özel araca özel dizayn edilmiş plakalar takılmış. Onlarca, bazen 100, bazen 150 araçlık konvoy oluşturuluyor. Fuat Oktay için de böyle araçlarla bir konvoy düzenlediler. Trafiği altüst ettiler. Bu görüntüler Kıbrıs’ta hiç hoş karşılanmıyor” dedi.

“ŞATAFATA ALIŞKIN DEĞİLİZ”

Kıbrıslıların korumalara, koruma araçlarına, eskortlara, şatafata alışkın olmadığını, Türkiye’den siyasiler gelmedikçe konvoy görmediklerini söyleyen Bilkay, “Kıbrıs’ın Cumhurbaşkanı, başbakanı çoğunlukla kendi araçlarıyla veya en fazla bir koruma aracı ile giderler. Başbakan Yardımcısı Fikret Ataoğlu benim komşum. Her gün kendi arabasıyla işe gidip gelir, koruması bile yoktur. Konvoy ise zaten hiç olmaz. Zaten yaparlarsa tepki görürler. Ekonomimiz ortada. Türkiye’den gelen devlet görevliler ise Türkiye’deki itibarı da getiriyorlar.  Kıbrıs’ta kiminle konuşursanız herkes Oktay’ın konvoyuna tepkiliydi” dedi

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