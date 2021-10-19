Türkiye yine rezil kepaze oldu





İktidar Amerika ile düştüğü açmazı açmak için durup dururken doğru olmayan bir beyanda bulundu. AKP genel başkanı Amerika'nın F-35'lere karşı 40 adet F-16 teklif ettiğini söyledi. Amerika dışişleri bakanlığı bu sözleri anında yalanladı. Aynı sırada 10 gelişmiş ülkenin büyükelçileri Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Saray yöneticileri buna tepki gösterdiler ama bunun bir anlamı yok, çünkü dünya 10 ülkenin ne söylediğine bakıyor, Türkiye'yi ise zaten haksız ve hukuksuz kabul ediyor.