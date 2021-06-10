Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, 18-20 Haziran tarihlerinde Konya'da yapılacak

ANKARA (AA) – Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası, Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Bisiklet Federasyondan yapılan açıklamada, "2021 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yol Bisikleti Şampiyonası bütün kategorilerde (masterler hariç) 18-20 Haziran tarihlerinde Konya'da yapılacaktır." denildi.
Yarışların sporcu kayıtları ile teknik toplantının 17 Haziran'da Konya Selçuklu Gençlik Merkezi'nde yapılacağı ifade edildi.
Kulüplerin Türkiye Şampiyonası'na bütün kategorilerde en az 4, en fazla 6 sporcuyla katılabilecekleri belirtildi.