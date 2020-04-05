Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın: “Önemli olan insan sağlığı”

İSTANBUL (AA) – ERCAN ÇAKAR – Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın bir yıl ertelenmesi kararını doğru bulduklarını söyledi.

Erkan Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayıyı etkileyen koronavirüs salgınından dolayı sportif faaliyetlerin askıya alındığını hatırlatarak, "Ciddi yarışlarımız vardı ama biz planlarımızı yapmıştık. Ancak gelinen noktada bunların hiçbirinin önemi yok. Önemli olan insan sağlığı." dedi.

Federasyon olarak gerekli planlamaları yaptıklarını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Şu an dijital ortamda teknik heyetimiz, sporcularımıza gerekli çalışmaları yaptırıyor. Bununla ilgili bir sorun yaşamıyoruz. Sağlık olduktan sonra gerisini önemsemiyoruz. Olimpiyatlar da bir yıl ertelendi. Bugün olmuş ya da yarın olmuş… Bizim gibi profesyonelce hareket edenler için bunun çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Sporcularımız da profesyonel. Ona göre hazırlığımızı yapıyoruz. Planlarımız dahilinde hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bugün olmaz yarın olur ama hedeflerimize ulaşacağız. Gelecek senenin hayırlı olacağına inanıyorum."

– "Bu salgını inşallah beraber atlatacağız"

Başkan Yalçın, koronavirüs salgınına karşı devletin iyi bir mücadele verdiğini dile getirerek, "Ülke olarak birlikte hareket ettiğimiz zaman, bunların üstesinden geleceğimize inanıyorum. Zaten ülkemiz ve Sağlık Bakanlığı bu süreci çok iyi yönetti. Baktığımızda dünyada bu konuda iyi hareket eden bir ülkemiz var. Burada doktorlarımıza huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bizim için canlarını ortaya koyuyorlar. Hakikaten ülkemiz, milletimiz ve insanlık için ellerinden gelen bütün mücadeleyi veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte salgına karşı herkesin dikkatli davranması gerektiğinin altını çizen Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devletimiz ve bakanlığımız sosyal mesafe kuralına uymamızı istiyor. Evden çıkmayalım, evde kalalım. Bu salgını inşallah milletçe beraber atlatacağız. Evden daha güçlü çıkacağız. Sosyal izolasyonu sağlamak zorundayız. Bunu genele yaymamamız gerekiyor. Devletimizin önerdiği her şeyi harfiyen yerine getirmemiz lazım. Evet biz büyük bir millet ve büyük bir devletiz. 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyası başlatıldı. Bu kampanyayı, şirketim ve federasyonum adına sonuna kadar destekliyorum. Hep beraber olduğumuz zaman koca bir Türkiye'yiz. Bunun önüne hiç kimse geçemez.Yapmamız gereken sadece birlik olmak."