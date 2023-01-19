Türkiye’de 153 bin Rus oturma izni aldı

Türkiye’de oturum izni almak isteyen yabancılar, büyükşehirlerde 75 bin dolar, küçük şehirlerde 50 bin dolar yatırım ile ikamet iznine hak kazanıyorlar. Türkiye 2022 yılında toplamda 1 milyon 356 bin 925 yabancıya oturma izni verdi.

En çok oturum izni alan ülkelerin başında Rusya Federasyonu gelirken, ikinci sırada Irak, üçüncü sırda Türkmenistan vatandaşları oldu. Savaş halinde olan Ukraynalılar ise 47 bin oturma izni aldı.

Yabancıların 706 bin 526’sı İstanbul’da ikamet ederken Antalya’da 158 bin 494 yeni yabancı kayıt yaptırdı. Türkiye’de yasal olarak ikamet eden yabancıların sayısı 2021 yılına göre 40 bin artış gösterdi.

YABANCILARA 2022 YILINDA 67 BİN 490 KONUT SATILDI

Yabancılara yapılan konut satışları 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15.2 artarak 67 bin 490 oldu. 2022 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4.5 oldu. 2022 yılında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 24 bin 953 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 21 bin 860 konut satışı ile Antalya, 4 bin 316 konut satışı ile Mersin izledi.

EN ÇOK KONUT SATIŞI RUS VATANDAŞLARINA YAPILDI

Uyruklara göre 2022 yılında en çok konut satışı Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya Federasyonu vatandaşları 2022 yılında Türkiye’den 16 bin 312 konut satın aldı. Rusları 8 bin 223 konut ile İran vatandaşları ve 6 bin 241 konut ile Irak vatandaşları izledi. Aralık ayında ise Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye’den 2 bin 403 konut satın aldı. Rus vatandaşlarını sırasıyla 675 konut ile İran, 345 konut ile Irak vatandaşları izledi.