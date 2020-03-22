Türkiye’de Art Arda Gelen Yasaklar Nasıl Uygulanacak?

Türkiye’de Cumartesi gecesi itibariyle can kaybı sayısı 21 ve vaka sayısı 947’ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de Corona virüsü salgınıyla ilgili son durumu saat 23.00’te paylaştığı Twitter mesajıyla duyurdu. Koca, “Son 24 saatte 2.953 şüpheliye test yapıldı. 277’si pozitif çıktı. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. Yaşlı hastalarımızdan 12’sini kaybettik. Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. Yaşlılarımızı uyaralım. Sokağa çıkma sınırlandırmasına uysunlar. Ölüm riski, yaş yükseldikçe çok artıyor” dedi. Böylece Türkiye’de dün itibariyle 9 can kaybı söz konusuyken sadece 24 saatte 12 ölüm daha yaşandığı görüldü. Koca’nın ifadesi itibariyle ölüm vakaları bugüne değin sadece yaşlı nüfusa mensup. Dün itibariyle Türkiye’de Corona virüsü nedeniyle 9 can kaybı ve 670 vaka söz konusu.

Önce askere uğurlama kalabalıklarına yasak geldi

Türkiye’de vaka sayısı ve ölümlerde artış devam ederken İçişleri Bakanlığı, bugün 81 il valiliğine gün içerisinde farklı genelgeler ile ülke genelinde Corona virüsü nedeniyle uygulanacak yasaklamalar kapsamını “sokağa çıkma” boyutuyla genişletti.

Şehirler arası otobüs terminallerinde yaşanan askere uğurlama görüntülerinin tepki görmesi üzerine sabah saat 11:00’de ilk yasaklama genelgesi yayımlandı. Genelgede, askere uğurlama törenlerinde bir araya gelinmesiyle virüs bulaşma riskinin arttığı ifade edildi.

Sosyal medyada kuaför gibi mekanlardaki yakın temasa dikkat çekilmesi sonrasında ise saat 14:30’da yeni bir genelge yayımlandı. İçişleri Bakanlığı, Corona virüsü nedeniyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulacak işyerleri kapsamını yeniden genişletti. Genelge ile “vatandaşların bir arada bulunmaları ve yapılan işlem sırasında birçok kez fiziksel temasın olması nedeniyle berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri bugün saat 18:00 itibariyle geçici süreliğine” durduruldu.

Kuaför ve güzellik salonları kapatıldı

İçişleri Bakanlığı, saat 19.00’da ise yeni bir genelgeyle 65 yaş üstündeki vatandaşlara ve kronik hastalığı olanlara sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Genelgede 65 yaş ve üzeri ile bağışıklık sistemi düşük, ve kronik akciğer hastalığı, astım, KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, hipertansiyon ve karaciğer hastalığı olanlar ile bağışıklık sistemini bozan ilaçları kullanan vatandaşlar bugün saat 24.00’dan ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklandı” denildi. Anımsanacağı üzere; söz konusu kronik rahatsızlıklar arasındaki KOAH hastalığına sahip, 79 yaşındaki eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, Türkiye’nin Corona virüsü dolayısıyla açıkladığı 3’ncü ölüm vakası olmuştu. Yalman, kronik KOAH şikayeti nedeniyle başvurduğu İstanbul GATA’da 16 Mart’ta yaşamını yitirmişti.

65 yaş üstündekilere yasak nasıl uygulanacak?

İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar ile kronik hastalığı olanları kapsayacak bu genelgeyi nasıl uygulayacağı konusunda da açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre; ihtiyaç olması halinde özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması; temel ihtiyaçlarını karşılamak için il/ilçelerde vali/kaymakamlar başkanlığında 65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturulacak. Destek grubunda, kamu kuruluşları temsilcileri yanı sıra sivil toplum örgütleri temsilcilerine de yer verilebilecek. Vatandaşlar, ihtiyaçlarıyla ilgili 112, 155, 156 acil yardım hatlarına başvuruda bulunabilecek.

Saat 22:00’de mekanlarda oturma yasağı getirildi

İçişleri Bakanlığı, saat 22.00’de yayımladığı günün dördüncü genelgesiyle ile ülke genelinde daha önce açık tutulmalarına karar verilmiş lokanta, pastane ve benzeri iş yerlerine sadece mekan içerisinde sadece paket sipariş teslimi ve paket servis yapma şartı getirildi. Dolayısıyla mekanda müşterilere oturma olanağı sağlanmayacak. Genelgeye göre; içkili ve/veya içkisiz tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerleri, bugün saat 24:00 itibariyle sadece paket servis, gel-al benzeri şekilde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet verecek. Lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri işyerlerinin oturma alanlarını kaldırmaları sağlanacak, bu alanlara müşteri kabul etmemeleri konusunda gerekli işlemler yapılacak.

Bugün itibariyle 68 ülkeyle havayolu trafiği durdu

Türkiye, bugün saat 16.00’da ise Corona virüsü salgını kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlarını durdurduğunu duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bugün saat 17.00 itibariyle yürürlüğe soktuğu uygulamayla Türkiye’nin uçuş durdurduğu ülke sayısı 68’e çıktı. Uçuş yasağı getirilen yeni ülkeler; Moritanya, Cezayir, Sudan, Angola, Filipinler, Moldova, Karadağ, Bangladeş, Ukrayna, Tunus, Polonya, Özbekistan, Umman, Portekiz, Kuzey Makedonya, KKTC, Moğolistan, Kamerun, Tayvan, Kuveyt, Kanada, Slovenya, Çad, Kolombiya, Sri Lanka, Çekya, Fas, Çibuti, Dominik Cumhuriyeti, Nepal, Peru, Ekvator, Panama, Ekvator Ginesi, Nijer, Kenya, Finlandiya, Guatemala, Macaristan, Hindistan, Fildişi Sahili, Ürdün, Kosova, Kazakistan, Letonya ve Lübnan oldu.

Şubat ayında ilk önce Çin ve İran ardından Irak, İtalya ve Güney Kore’yle uçuş yasağı uygulaması başlamıştı. 13 Mart’ta Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda’ya uçuş yasağı getirilmişti. 16 Mart’ta Mısır, İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne uçuş yasağı konulmuştu. Böylece Türkiye’nin uçuş yasağı getirdiği ülke sayısı 20’ye ulaşmıştı.

AŞTİ’ye termal kameralar yerleştirildi

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi, her gün binlerce yolcu için kesişme noktası olan Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) toplum sağlığını korumak amacıyla giriş ve çıkış kapılarına termal kameralar yerleştirdi. AŞTİ’ye giriş ve çıkışlar sadece 2 kapıdan sağlanmaya başlanırken, 4 noktada bulunan yolcu indirme ve bindirme noktaları da iptal edildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, “uzaktan ateş ölçen termal kameralar sayesinde salgın riski taşıyan kişilerin daha hızlı tespit edileceğini bilgisini” verdi.

Öncesinde hangi yasaklar yürürlüğe girmişti?

Bu arada Türkiye’de daha önce İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği genelgeyle farklı işletmelere yönelik yasaklamalar getirilmişti.

16 Mart’ta Corona virüsü salgını gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı, pavyon, diskotek, bar, gece kulüpleri faaliyetlerini saat 10.00 itibariyle geçici süreliğine durdurmuştu. Bu yasaklama kararı 15 Mart gecesi saat 22.00’de duyurulduğunda sadece alkollü mekanlar yasak kapsamına alınması kamuoyunda tepki yaratmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, ertesi gün saat 18.00’de yeni bir genelgeyle faaliyetleri durdurulacak mekanlara alkolsüz işletmeleri de dahil etmişti.

Genelgeye göre; 16 Mart’ta saat 24.00 itibariyle tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu.

Bu kapsamda 19 Mart’ta ülke genelinde 2 bin 716 bar, 2 bin 16 birahane, 8 bin 470 çalgılı/müzikli lokanta/cafe,3 bin 841 çay bahçesi, 6 bin 21 dernek lokali, 340 diskotek, 549 gazino, 133 gece kulübü, 109 gösteri merkezi, bin 338 hamam, bin 233 her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokantalar içerisindekiler dahil), 4 bin 92 her türlü oyun salonları (atari, playstation vb), 8 bin 73 internet cafe,3 bin 134 internet salonu, 18 bin 26 kafeterya, 57 bin 377 kahvehane, 470 kaplıca, 643 kır bahçesi, 13 bin 726 kıraathane, 62 konser salonu, 174 lunapark, 711 masaj salonu, 582 nargile kafe, 908 nargile salonu, 3 bin 740 nişan/ düğün salonu, 282 pavyon, 399 sauna, 444 sinema, 503 SPA, 3 bin 481 spor merkezi, 419 taverna, 95 tiyatro, 583 yüzme havuzu, 4 bin 692 taziye evi olmak üzere toplam 149 bin 382 işyeri faaliyetlerine ara verdiği bildirildi.