Türkiye günlerdir, hizmet pasaporları üzerinden yapılan ‘insan kaçakçılığı’nı konuşuyor. 60’a yakın belediye ile temasa geçip hizmet pasaportuyla Almanya’ya gidenlerin sayısının 10 bini aştığı ileri sürülüyor.

Hangi yolla pasaporta ulaştıklarını söylemiyorlar. 5 bin Euro veren de var, 17 bin Euro veren de… Essen, Hannover, Bremen, Hamburg, Köln, Düsseldorf, Wiesbaden ve Berlin’e dağılmış vaziyetteler. “Türkiye’de aş yok, iş yok. Kaçmayıp da ne yapalım” deyip SÖZCÜ’ye şunları anlattılar:

R.T. (Bingöl): Geleli iki yıldan fazla oluyor. “Pasaport alıp yasal olarak Almanya’ya gidebilirsin” dediler. Pasaportum üç hafta sonra geldi. Bazılarımız uçakla gitti, biz karayoluyla. Hannover’de meyve-sebze halinde çalışıyorum.

Vakkas A. (Muş): Arkadaşlarım Bingöl’den duymuş, beni de listeye yazdılar. 8 bin Euro’ya anlaştım. İnşaatlarda çalışıyorum.

M.A. (Bingöl): Hannover’de meyve-sebze halinde çalışıyorum. Çok şükür karnımız doyuyor. Beni buradan atana kadar çalışırım. Sonrası Allah kerim.

P.S. (Bingöl): Hamburg’da inşaatta çalışıyorum. Köyüme para göndermeye de başladım. Kaçmayıp ne yapacaktık! Böyle bir hizmet varsa, tabii değerlendireceğiz.

Alman polisi pasaportuma bakıp İngilizce teşekkür etti

Kaçak olarak Almanya’da kalanlar, gri pasaportların süreleri bitinceye kadar sorun yaşamıyor. Alman polisi Türkiye Cumhuriyeti’nin çalışanı olarak görüyor. Frankfurt’taki polis kontrolünde gri pasaportunu gösteren bir Elazığlı, rahatlıkla geçtiğini, Alman polisin kendisine İngilizce teşekkür ettiğini anlatıyor. Pasaport süresi bitince kaçaklık başlıyor. Bir kısmı, “Siyasi baskı gördüm” deyip iltica başvurusunda bulunmuş. Bu sürede hemşehrileri, çalıştığı yerdekiler, akrabaları sahip çıkıyor.