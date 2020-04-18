Cüneyt Özdemir : Turkiye’de Aşı Bulundu İddiasının Perke Arkasında Ne Yaşandı?

Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan salgında son durum ne?

Prof. Ercüment Ovalı’nın açıklaması neden çok tartışıldı? Kim, nasıl cevap verdi?

Trump’ın 3 aşamalı planında hangi yol izleniyor? Kimler, neden plana karşı çıktı?

Zuckerberg, Facebook üzerinden yayınladığı mesajda çalışanlarına hangi mesajı verdi?

ABD’de son durum ne?

Bolsonaro bu kez kimi kovdu?

Afrika ülkeleri hangi ilginç yöntemleri uyguluyor?

Almanya hangi tedbirleri aldı, oranı nasıl düşürdü?

Orta Doğu’da son durum ne? Gazeteci Cüneyt Özdemir yorumluyor.