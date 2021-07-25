‘Türkiye’de bağışıklık durumu yetersiz kişi sayısı 49 milyon’

Bursa Eczacılar Odası Başkanı Okan Şahin, Türkiye’de aşı yaptıranların sayısının düşük olması nedeniyle salgına karşı bağışıklanmanın çok az olduğunu söyledi.

“AŞILANMASI GEREKEN 60 MİLYON KİŞİ VAR”

Şahin, “TÜİK verilerine göre 2020 yılı sonu itibariyle ülkemizin nüfusu 83 milyon 614 bin 362 kişi, bu nüfusun 22 milyon 750 bin 657 kişisini 18 yaş altı çocuklar oluşturuyor. Öyleyse ülkemizde 18 yaş üstü ve aşılanması gereken 60 milyon 863 bin 705 kişi var” dedi.

“49 MİLYON KİŞİ YETERLİ BAĞIŞIKLANMADA DEĞİL”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, ‘Yaklaşık 23 Milyon kişi henüz aşı olmadı. 2. dozu olmayanların sayısı 17 Milyon. Çift doz aşı olup, 3. doz aşıya gelmeyenlerin sayısı 9 Milyona yakın’ açıklamalarına yer veren Okan Şahin şunları söyledi; “Yani kısaca yaklaşık 49 milyon kişi yeterli bağışıklanma durumunda değil. Ülkemizde yeterli bağışıklanma durumunda olan kişi sayısı sadece yaklaşık 12 milyon kişi.”

“BU GİDİŞATLA HAYAL GÖRÜNÜYOR”

Herkesin aşılanması gerektiğini vurgulayan Şahin, “Eylüle kadar en az 50 milyon kişi yeterli bağışıklanmalı dedik ama bu gidişat ile o rakama ulaşmak maalesef hayal görünüyor. Eylüle kadar en azından bu rakamı 35 milyon kişiye çıkartamazsak bizi yine zor bir kış bekliyor. Eğer zor bir kış istemiyorsak herkesin bir an önce aşılanması gerekiyor. Herkesi aşılanmaya davet ediyorum” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Zorunlu Covid-19 aşısı kararı Atina’yı karıştırdı