Türkiye’de belediyelerin Corona virüs önlemleri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de bir kişide Corona virüsün testinin (COVID-19) pozitif çıkmasını duyurmasının ardından, ülke genelinde belediyeler hastalıktan korunmaya yönelik hijyen çalışmalarını sıklaştırdı.

İSTANBUL’DA 800 BİN METREKARELİK KAPALI ALAN DEZENFEKTE EDİLİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Corona virüsü salgınına karşı tedbir olarak İBB’ye bağlı Şehir Tiyatroları, müzeler ve İSMEK’lerin ay sonuna kadar kapatıldığını açıkladı.

İmamoğlu, “Yakında 40 araca çıkaracağımız 30 civarında araçla dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Başta cami, cemeveleri ve bütün ibadethanelerde, ihtiyaç duyulan kamu alanlarına, tiyatro, sahneler gibi insanların toplu bulundukları alanlarda, toplam 800 bin metrekarelik kapalı alanın dezenfekte çalışmasını yürütüyoruz” bilgisini paylaştı.

ADANA’DA VATANDAŞLARIN YOĞUN KULLANDIĞI YERLERDE ÇALIŞMA

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi. Belediye ekipleri, toplu taşıma araçlarından müzelere, istasyondan bankamatiklere kadar vatandaşların yoğun olarak kullandığı mekanlarda ve araç gereçlerde ilaçlama yaptı.

İlaçlama çalışmasının periyodik olarak devam edeceğini söyleyen belediye yetkilileri, özellikle kış aylarında artan salgın hastalıklara yayılmasını engellemek ve insanları mümkün olduğunca virüslerden korumak amacıyla bundan sonra çalışmalara aralıksız devam edeceklerini dile getirdi.

KONYA’DA ON BİNLERCE KİŞİNİN KULLANDIĞI ALANLAR TEMİZLENDİ

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi, Corona virüse (COVID-19) karşı Konya genelinde toplu yaşam merkezleri olan otogarlar, kültür merkezleri, belediye tesisleri, camiler ve toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarını 33 ekiple sürdürürken; virüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerini de yoğunlaştırdı.

Her gün on binlerce kişinin kullandığı otobüsler ve tramvayları düzenli olarak dezenfekte eden Konya Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait hizmet binaları, otogarlar, kültür merkezleri gibi birimlerde de dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

MANİSA’DA 17 İLÇEDE ÇALIŞMA

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Corona virüse karşı il genelinde ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında toplum sağlığını etkileyebilecek olan cami, park ve bahçeler, okullar, sosyal alanlar, toplu taşıma araçları gibi toplumsal kullanım alanlarında 7/24 ilaçlama çalışmalar yapılacağı belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Özellikle toplum sağlığını hızlı bir şekilde etkileyebilecek olan toplumsal kullanım alanlarında ilaçlama yapıyoruz. Elimizdeki işleri bırakıp dezenfeksiyon için gece gündüz çalışacağız. Dezenfeksiyon programı kapsamında 17 ilçede yapılan uygulamaları yakından takip edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ERYAMAN STADI DEZENFEKTE EDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi vatandaşların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları başta olmak üzere parklar, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının binaları ile ortak kamusal alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını hızlandırdı.

Ekipler, son olarak stadyumlarda da sterilizasyon çalışması yapmaya başladı. Eryaman Stadı’nda 13 Mart Cuma günü oynanacak MKE Ankaragücü ve Çaykur Rizespor maçı öncesi dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışması gerçekleştiren ekipler 20 bin 560 seyirci kapasiteli stadın, turnikelerden lavabolarına, tribünlerden soyunma odalarına kadar detaylı olarak temizledi.

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