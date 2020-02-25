Türkiye’de bir döneme damga vuran efsane takım amatör küme yolunda

Bir dönem Süper Lig’de sergilediği performans ile dikkat çeken, Ersun Yanal ve Mustafa Denizli gibi isimlerin teknik direktörlük yaptığı, Arda Turan, Burak Yılmaz, Selçuk İnan, Caner Erkin, Hakan Balta gibi Türk futboluna damga vuran futbolcuların formasını terlettiği Manisaspor, bu hafta galibiyet alamaması halinde amatör lige düşecek.

TFF 3. Lig’de mücadele eden ve son olarak deplasmanda Erzin Spor’a 3-0 mağlup olan Manisaspor, sahasında oynayacağı Şile Yıldızspor karşısında galip gelemezse, ligi son üç sırada tamamlamayı garantileyecek. Ligde kalmak için kalan 9 maçını da kazanmak zorunda olan Manisaspor, ayrıca rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.

Sezona 6 puanı silinerek başlayan Manisaspor 25 maçta yalnızca 1 galibiyet ve 3 beraberlik alabildi. Ege temsilcisi, sıfır puanla 3. Lig 1. Grup’ta son sıraya demir attı.

BİR DÖNEMİN EFSANE TAKIMI

Kurduğu kadro ile 2000’li yıllarda büyük bir çıkış yakalayan Manisaspor, 2000-2001 sezonunda 3. Ligde 3. olarak 2. Lige yükseldi. Ertesi yıl 2. Lig’de Şampiyon olarak 1. Lige yükselen Manisaspor’un başına Mustafa Denizli getirildi. O sezon 4. olup Süper Lig fırsatını son anda kaçıran Manisaspor, 2004-2005 yılında tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükseldi.

Süper Ligdeki ilk döneminde zaman zaman liderliğe yükselerek ses getirdi. Ersun Yanal yönetimindeki Manisaspor, bu dönemde takımda forma giyen Arda Turan, Caner Erkin, Hakan Balta, Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Holosko, Uğur İnceman gibi futbolcuları parlatarak Türk futboluna kazandırdı. Bu oyuncuları büyük takımlara kaptırdıktan sonra zayıflayan Manisaspor 2007-2008 sezonu ile birlikte düşüşe geçti.

İkizinin yerine oyuna girdi kimse anlamadı! Körfez Birlikspor forması giyen ikiz futbolcular Hasan ile Cengiz Furuncu (42), benzerlikleri ile zaman zaman hem hakemlerin, hem de antrenörlerinin zor durumda kalmasına neden oluyor. İkiz olmalarından dolayı yeşil sahada ilginç olaylar yaşadıklarını ifade eden Hasan Furuncu, gençlik yıllarında sakatlanan kardeşinin yerine formayı giyip maçta oynadığını, hakemin de bu durumu anlamadığını söyledi. Hasan Furuncu, bu benzerliğin zaman zaman aile içerisinde de yaşandığını belirterek, Hasan`ın oğlu benim bacaklarıma sarılıp baba diyordu 3 yaşına kadar diye konuştu. İlgili Haberi Oku