Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu İletişim Bilimci Dr.Ali Haydar Fırat, Türkiye’nin günden güne artan işsizlik rakamlarını değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:
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“Türkiye’de çöküş süreci yaşanıyor” – Kulis (17 Aralık 2019)
https://www.youtube.com/watch?v=ojSRWtCPubg
Kulis’te İsmail Dükel ve konuğu İletişim Bilimci Dr.Ali Haydar Fırat, Türkiye’nin günden güne artan işsizlik rakamlarını değerlendiriyor. Tele1'e destek olmak için:
https://www.tele1.com.tr/destek Tele1 TV'ye Patreon üzerinden izleyici sponsoru olarak destek olabilirsiniz:
https://www.patreon.com/tele1comtr Bizi takip edin:
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