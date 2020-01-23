Türkiye’de de şubeleri var! Fast food zincirinde rezalet görüntü

İngiltere’nin Lancashire bölgesinde bulunan Subway şubesine giden bir çift, restorana girip yemek yedikten sonra çıkmak üzereyken büyük bir şok yaşadı. Sandviçlerini hazırlayan çalışanlardan birini gören çift, adamın pantolonunu sıyırıp kalçasını kaşıdığını fark etti.

30 yaşındaki ismi açıklanmayan müşteri durumu fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. ‘Bu restorandan yerken bir daha düşünün’ notunu düşen müşteri, aynı fotoğrafı fast food zincirine de gönderdi.

Mide bulandıran görüntü sosyal medyada binlerce kez paylaşılırken, birçok kullanıcı fotoğrafla alay etmekten geri durmadı. Damien Calverley isimli kullanıcı, “Mmm, ekstra sos” derken, Eileen Coste ise “Farklı bir lezzet katma ihtiyacı” yorumunda bulundu.

Tepkiler üzerine Subway’den konuyla ilgili açıklama yapıldı. İngiliz Daily Star’ın yer verdiği açıklamada, “Müşterimize bizimle iletişime geçtiği için teşekkür ediyoruz. Hijyen bizim için en önemli konuların başında geliyor. Tüm franchise sahiplerinden bu konuda beklentimiz yüksek. Söz konusu restoranla bağlantı kurduk. Olayla ilgili soruşturma yapılıyor” denildi.

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