Gökhan Kazbek’in hazırlayıp sunduğu Türkiye’nin Gündemi’nde, Türkiye ekonomisi mercek altına alındı. Türkiye 2019 yılını nasıl kapattı, 2020’ de Türkiye ekonomisini neler bekliyor, Gökhan Kazbek sordu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu yanıtladı. Tele1'e destek olmak için:
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Anasayfa Alaturka Online “Türkiye’de demokrasi krizi yaşanıyor” – Türkiye’nin Gündemi (9 Ocak 2020)