Türkiye’de ekonomik kriz ve intiharlar

İşte Türkiye’de son 1 yılda yaşanan intiharlar…

13 OCAK 2018- YER: TBMM

TBMM Dikmen girişinin yaklaşık 50 metre yukarısındaki Meclis Hastanesi önüne elinde benzin bidonuyla gelen 39 yaşındaki S.A. maddi sıkıntılar nedeniyle kendini ateşe verdi. Meclis polislerinin hızlıca müdahale etmesinin ardından S.A.’nın alev alan kıyafetleri söndürüldü. Kafasının sol tarafında yanık olduğu belirlenen S.A. olay yerine gelen ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Meclis önündeki bu intihar girişimi siyasetin gündemini de uzun süre meşgul etmişti.

28 OCAK 2018 – YER: BALIKESİR

Balıkesir’de cezaevinden denetimli serbestlik uygulaması kapsamında çıkan Mustafa B., iş isteklerine olumsuz cevap verildiği iddiasıyla üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi. Yaralanan Mustafa B., hastanede tedaviye alındı.

9 ŞUBAT 2018- YER: ŞANLIURFA

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde, uzun süredir işsiz olduğu belirtilen ve borçları nedeniyle bunalıma girdiği öne sürülen 4 çocuk babası Mehmet T., evde kimsenin olmadığı sırada yaşamına son verdi.

3 AĞUSTOS 2018 – YER: VAN

Van’da bir süredir ekonomik sorunlar yaşayan ve iş bulamayan inşaat ustası, 6 çocuk babası Orhan Aldırma (53) isimli vatandaş intihar etti. Aldırma, edinilen bilgiye göre Van’ın Edremit ilçesinde bulunan evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Sabah saatlerinde intihar ettiği belirtilen Aldırma’nın yakınları, uzun süredir işsiz olduğunu ve ekonomik sorunlarla mücadele ettiğini söyledi.

20 EYLÜL 2018 – YER: KOCAELİ

Kocaeli’nde Körfez Yukarı Hereke’de ikamet eden İsmail Devrim (45), lisede okuyan çocuğuna istediği pantolonu alamadığı için bunalıma girerek yaşamına son verdi. Çaresiz babanın eşine söylediği son sözleri ise, “Çocuklarıma bakamıyorsam, çocuğuma bir pantolon alamıyorsam niye yaşıyorum ki?” oldu.

26 EYLÜL 2018 – YER: ÇANAKKALE

2 çocuk babası 41 yaşındaki Ramazan Kavalcı, Barbaros Mahallesi’nde bulunan evinde kendisini asarak intihar etti. Elektrikçilik yapan Kavalcı’nın intihar etmesinin arkasındaki sebebin ekonomik olduğu iddia edildi.

16 MAYIS 2019 – YER: GAZİANTEP

Gaziantep’te uzun süreden beri işsiz olan ve başvurduğu iş yerlerinden olumsuz yanıt alan Eyüp Dal, 16 Mayıs tarihinde Şahinbey Belediyesi önünde bedenini ateşe verdi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan ve 4 gün yoğun bakım ünitesinde tutulan Dal yaşamını yitirdi.

4 HAZİRAN 2019 – YER: ADANA

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi 5 Ocak Caddesi’nde meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Egemen Ş., bir apartmanın 8’inci katındaki evinin balkonundan atlayarak, yaşamına son verdi. Egemen Ş.’nin borçları nedeniyle bunalımda olduğu iddia edildi.

14 HAZİRAN 2019 – YER: DİYARBAKIR

HDP’li Sur Belediyesi’nde çalışan İlyas Hocaoğlu, işten çıkarıldı. Yaşanan bu olayın ardından geçim sıkıntısı çekmeye başlayan İlyas Hocaoğlu’nun eşi Neşe Hocaoğlu ise bu sıkıntılara dayanamayarak intihar etti.

16 HAZİRAN 2019 – YER: KOCAELİ

46 yaşındaki Yeşim G., eşi bankamatikten para çekmek için evden ayrıldığı sırada kendisini doğalgaz borusuna asarak intihar etti. Yeşim G.’nin ekonomik nedenlerden dolayı bir süredir bunalımda olduğu ileri sürüldü.

5 AĞUSTOS 2019 – YER: AYDIN

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Çeştepe Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki çiftçi Süleyman Şahin evinin ahırında silahla intihar etti. Yakınlarından alınan bilgiye göre; Şahin’in krizden dolayı geçim sıkıntısının olduğunu ve bir süredir psikolojisinin bozuk olduğu belirtildi.

6 KASIM 2019 – YER: İSTANBUL

İstanbul Fatih’te 48 yaşındaki Cüneyt Yetişkin, 54 yaşındaki Oya Yetişkin, 60 yaşındaki Kamuran Yetişkin ve 56 yaşındaki Yaşar Yetişkin isimli 4 kardeş, yaşadıkları maddi zorluklar sebebiyle siyanür içerek canlarına kıydı.

9 KASIM 2019 – YER: ANTALYA

Antalya’da 8 katlı bir binanın en üst katında oturan Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek (5) siyanür ile intihar sonucu hayatlarını kaybetti. İntihar notu bırakan baba Selim Şimşek 9 aydır çalışmadığını ve maddi zorluk çektiklerini söyledi.

12 KASIM 2019 – YER: İSTANBUL

Kadıköy’ün Yeldeğirmeni Mahallesi’nde bulunan bir matbaacıda çalışan iki çocuk babası Onur Soğukpınar, (37) yaşadığı ekonomik sıkıntı nedeniyle kendisini iş yerinde asarak intihar etti.

15 KASIM 2019 – YER: İSTANBUL

İş adamı Bahattin Delen ile eşi Zübeyde ve yedi yaşındaki çocukları Ali Delen’in cansız bedenleri İstanbul Bakırköy’deki evlerinde bulundu. Polisin ilk değerlendirmesine göre; baba Bahattin Delen siyanürle intihar etti, eşi ve çocuğu da kokudan etkilendi. Fakat savcılık, “Delen, önce eşinin ve çocuğunun zehirlenmesine sebebiyet verdi, ardından intihar etti” değerlendirmesi yaptı. Savcılığın açıklamasına göre olayın sebebi, “Bahattin Delen’in aşırıcı derecede borçlanıp bunalıma girmesi.”

25 KASIM 2019 – YER: İZMİR

İzmir’de eşinin “Pazara gidelim” dediği Ali Kabasakal, “Sen biraz oyalan, duş alayım” diyerek banyoya girdi. Yanına av tüfeğini alan Kabasakal, kendisini vurarak intihar etti. Cebinden sadece 1.5 lira çıkan Ali Kabasakal’ın naaşı otopsi işleminden sonra, İzmir Kemalpaşa Yukarı Yenmiş Köyü’nde defnedildi.

18 ARALIK 2019 – YER: ÇORUM

Bahçelievler Mahallesinde yaşayan 33 yaşındaki Oktay A, evinde kendini asarak intihar etti. Oktay A’nın eşi ile yaptığı görüşmede maddi sıkıntılarının olduğunu, evde yiyecek yemekleri olmadığı için babasının evine gittiğini, bugün de çocuğunun eşyalarını almak için babası ile tekrar evine geldiklerini, eşinin kapıyı açmaması üzerine anahtar ile içeri girdiklerini ve eşini asılı halde bulduklarını söylediği belirtildi.

5 OCAK 2020 – YER: İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 3. sınıf öğrencisi Sibel Ünli yaşamına son verdi. Ailesinin iki gün önce polise kayıp ilanı verdiği Ünli’nin cansız bedeni Samatya Sahili’nde bulundu. Ünli son paylaşımlarında, “Bir liraya karnımı doyurabilir miyim enter. Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var. Bir lira kırk kuruşmuş” ifadesini kullandı. Ünli’nin ailesi kızlarının maddi sıkıntı nedeniyle intihar ettiği yönündeki haberleri yalanladı.

7 ŞUBAT 2020 – YER: HATAY

Hatay Valiliği önünde Adem Yarıcı isimli vatandaş “Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?” diyerek kendini yaktı. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Yarıcı’ya yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. İki çocuk babası Yarıcı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.