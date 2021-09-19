‘Türkiye’de finansal işlem yapmak sancılı para kazanan yok’

İngiliz Financial Times gazetesi geçen hafta Ankara’nın tahvil anlaşması ile 2.3 milyar dolar topladığını ancak yatırımcıların ülkeye daha fazla sermaye akıtma konusunda isteksiz olduklarını aktardı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

Hazine ve Maliye Bakanlığı geçen hafta Ekim 2028 ve 2033 vadeli dolar cinsi çift dilim tahvil ihracında toplam 2.25 milyar dolar borçlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 13 Eylül’de sonuçlanan ihraca 4 katın üzerinde talep geldiği açıklandı.

İngiliz Financial Times gazetesi Ankara’nın tahvil anlaşması ile 2.3 milyar dolar toplandığını ancak ilgi gösteren yabancı yatırımcıların birçoğunun Erdoğan hükümetine şüpheyle baktığını yazdı.

Türk tahvil satışının İngiltere, ABD ve Avrupa’daki yatırımcılardan güçlü talep gördüğü belirtilen haberde yabancı yatırımcıların bu yılın başlarında yaşanan şiddetli düşüşlerin ardından Türkiye’nin borç piyasasına sessizce geri dönmeye başladıklarını ancak şüpheci olmaya devam ettikleri vurgulandı.

Yazıda, Avrupa’nın en büyük varlık yöneticisi Amundi’nin portföy yöneticisi Ray Jian’in “Türkiye finansal piyasalarında alım-satım yapmanın sancılı olduğu ve yatırımcıların para kazanamadıkları” görüşlerine yer verildi.

NE OLACAĞINI BİLEMEZSİNİZ

Yatırımcılar için “hâlâ bir güven sorunu olduğunu” söyleyen İstanbul merkezli GlobalSource Partners analisti Atilla Yeşilada ise “Yarın Türkiye’de ne olacağını bilemezsiniz” yorumunu yaptı. Haberde yatırımcıların, Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin bu yılın başlarında yaptığı bir dizi müdahalenin varlık piyasalarını serbest düşüşe sürüklemesi ve yatırımcı güvenini ciddi şekilde aşındırması sonrasında ülkeye daha fazla sermaye akıtma konusunda isteksiz oldukları aktarıldı. Türkiye’nin cari açığı ve bunun nasıl finanse edileceği de yatırımcılar için diğer kalıcı endişe kaynağı olarak aktarıldı.

2013’de % 29’luk rekor paya sahiptiler

Uluslararası Finans Enstitüsü’nün (IIF) verilerinin aktarıldığı haberde uluslararası yatırımcıların Türk devlet tahvillerinin yaklaşık % 4’üne sahip olduklarına dikkat çekiliyor. Türkiye’nin büyüme hikayesi konusunda en iyimser olunan 2013 yılında ise devlet iç borçlanma senedi (DİBS) portföyünün dörtte birinin yabancı yatırımcılara ait olduğuna değiniliyor. Merkez Bankası (TCMB) istatistiklerine göre, 10 Eylül 2021 itibarıyla toplam DİBS stokunun 9.3 milyar doları yabancıların portföyünde bulunuyor. DİBS piyasasındaki yabancı payı % 4.6’ya kadar gerilemiş durumda. Bu oran 2013 yılı Nisan ayında % 28.76 ile en yüksek düzeyine ulaşmıştı.