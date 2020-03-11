Türkiye’de gazeteciler neden tutuklanıyor? – Mercek (10 Mart 2020)





Tutuklanan Gazeteci Murat Ağırel’siz Mercek’te Tuba Emlek moderatörlüğünde, Avukat Celal Ülgen, CHP 26. Dönem Milletvekili Gazeteci Eren Erdem ve Gazeteci Mehmet Ali Güller, yargıdaki büyük skandalı konuştu. Tele1'e destek olmak için:

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