Türkiye’de Google hizmetlerinde aksama

Google’da yaşanan erişim sorunu birçok kişiyi etkiledi. Saat 10:45’ten itibaren Google servislerine erişim sorunu yaşanmaya başladı. Gmail, YouTube, Google Analytics, Google Trends, Google Maps gibi servisleri ve arama motoruna erişilemiyordu. İlerleyen dakikalarda Google hizmetlerine erişim yavaş yavaş sağlanmaya başlandı.

REKLAM GÖSTERİMİ DE YAPILAMIYOR

Öte yandan internet sitelerindeki Google reklamları da gösterilemiyor. Sozcu.com.tr’nin ulaştığı Google kaynaklarına göre ilerleyen dakikalarda resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Çöken internet sitelerini işaretleyen Downdetector.com isimli internet sitesinin haritasına göre Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’dan Google’la ilgili oldukça fazla kullanıcı şikayeti geliyor.



SERVER’LARINI TÜRKİYE’YE GETİRİYOR

Facebook’un sunucularını Türkiye’ye getirme kararını almasının ardından Google da bu hafta sunucularını Türkiye’ye getirmek için erişim sağlayıcı ile anlaşmaya varmıştı.