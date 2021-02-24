Türkiye’de her 4 vakadan 1’i Karadeniz Bölgesi’nde

Bakan Koca’nın açıkladığı 15-21 Şubat verilerine göre Türkiye’de 44 bin 294 korona virüsü vakası tespit edildi. Karadeniz Bölgesi’nin tamamında tespit edilen vaka sayısı ise 10 bin 639 kişi oldu.

Türkiye nüfusunun yüzde 9,46’sına sahip olan Karadeniz Bölgesi korona virüsü rakamları göz önüne alındığında yüzde 24,1 gibi büyük fark ile en üst sırada yer alıyor.

VAKALARIN YÜZDE 17’Sİ 5 İLDE

Karadeniz Bölgesi’nde bulunan Rize, Ordu, Samsun, Trabzon ve Giresun’da 15-21 şubat tarihleri arasında 7 bin 840 korona virüsü vakası tespit edildi. Bu rakamlar göz önüne alındığında Türkiye’deki vakaların yüzde 17’si sadece bu 5 ilde bulunuyor.

Bu illerdeki vakalar ise Samsun 2 bin 752 vaka, Trabzon bin 685 vaka, Ordu bin 739 vaka, Giresun 976 vaka ve Rize’de 688 korona virüsü vakası tespit edildi.

NORMALLEŞMEYE EN UZAK İLLER

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 1 Mart’tan itibaren Türkiye’de il bazında normalleşme adımlarının atılacağı duyurmuştu.

Normalleşecek illerin pandemi seviyesini gösteren ‘düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli’ kategorilerine geçiş kriterleri oluşturulacak. Sağlık Bakanlığı kriterlerine göre 100 binde 10’un altındaki iller ‘düşük riskli’, 11-35 arası ‘orta riskli’, 36-100 arası ‘yüksek riskli’, 100’ün üstündeki iller ise ‘çok yüksek riskli’ sayılacak. Bu iller haritada sırasıyla mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak gösterilecek.

Son verilere göre ‘çok yüksek riskli’ kategorisinde olan Samsun, Trabzon, Ordu, Giresun ve Rize normalleşme adımına en uzak iller arasında yer alıyor.

VAKA SAYILARI DÜŞMEZSE

Bu illerde vaka sayıları düşürülemezse normalleşme için biraz daha beklenmek zorunda kalınacak. Bu iller için yeni önlemler de gündeme gelebilecek.

Normalleşme kapsamında ilk başta yüz yüze eğitim, kafe ve lokantaların açılması ile hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması planlanıyor. Mart ortasından itibaren ise ikinci doz aşısını yaptıran 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sınırlamaların kaldırılması bekleniyor.

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