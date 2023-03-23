Türkiye’de hırsızlık salgın gibi yayılıyor

Son zamanlarda hırsızlık vakalarındaki artış dikkat çekiyor. Emniyet güçleri, vatandaşların evlerini ve işyerlerini korumak için daha dikkatli olmaları konusunda uyarırken, başta büyük şehirler olmak üzere memleketin dört bir tarafından ilginç hırsızlık olayları haber ajanslarına yansıyor. İşte son bir haftanın öne çıkanları:

KORKULUKLAR KORKUTMADI

AVCILAR: Dükkanlara giden internet bağlantı kablolarını çaldı.

ESKİŞEHİR: Hırsızlar, bir sitenin bahçe girişindeki 3 metrelik merdiven korkuluğunu iki dakika içerisinde söküp götürdü.

ARABAYI ÇALAMAYAN, LASTİKLERİ ALDI

AKSARAY: Aynı gece bitişik mahallelerden çalınan 2 otomobil, 11 gün sonra Nevşehir ve Antalya’da bulundu. Araçları çaldığı belirlenen otomobil tamircisi 4 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

ERZURUM: Erzurum’un Yakutiye ilçesindeki bir apartmandan araç lastikleri ile çelik jantların çalındığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

MÜCEVHERLERİ GÖTÜRDÜLER

KONYA: Bir depoda bağ evleri ve iş yerlerinden çalındığı düşünülen 11 bisiklet, 2 av tüfeği, 4 havalı tüfek, 1 laptop, 12 benzinli ve elektrikli testere, 5 LCD televizyon, 18 şarjlı vidalama makinesi, 28 adet matkap ve çeşitli elektronik malzemeler ele geçirildi.

NİŞANTAŞI: Şişli’de 4 şüpheli, mücevher satan bir mağazadan 8 milyon lira değerinde olduğu belirtilen mücevher çaldı.

SADAKA KUTUSUNU ÇALDI

İSTANBUL: Park halindeki otomobilleri çaldıkları iddia edilen 7 kişilik şebeke, 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda 21 çalıntı araç ele geçirildi.

ANKARA: Sincan ilçesinde, market camını kaldırım taşıyla kırıp içeri giren şüpheli, sadaka kutusu, kasada kalan bozuk paralar ve sigara paketlerini çaldı.

YAYLA EVLERİNİ SOYDULAR

BOLU: Seben ilçesine yayladaki 13 ayrı evden eşya çaldığı tespit edilen anne ve 2 oğlu jandarma tarafından yakalandı.

ADANA: Motosiklet hırsızlığı suçundan aranan şüpheli, baz istasyonundan klima çalmaya çalışırken yakalanarak tutuklandı.

ŞANLIURFA: Depremde ağır hasar gören binadan çelik kasa çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

ERZURUM: Taş ocağından 250 bin lira değerinde malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

BAĞCILAR: 3 katlı apartmanın demir bahçe kapısı, üçüncü kez çalındı. Şüphelinin, yaklaşık 50 kilogram ağırlığındaki kapının bir kısmını kucaklayıp götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AT ARABASIYLA SOYGUN

EDİRNE: Keşan ilçesindeki nalburdan malzeme çalıp, at arabası ile kaçan 1’i kadın 2 şüpheli, yakalanıp tutuklandı.

KONYA: Selçuklu ilçesinde otomobillerden akü, jant ve lastik çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

ANTALYA: Alanya ilçesinden çaldığı kamyonetle Mersin’e giden zanlı yakalandı.

KOMBİ, MATKAP, ELEKTRİKLİ BİSİKLET

KAYSERİ: Toplam 2,5 milyon lira değerinde iletim hattı, inşaat demiri, akü, matkap, spiral, çivi tabancası, gönye makinesi, parke kesme makinesi, elektrikli bisiklet ve oto plakaları çalan 23 kişi tutuklandı.

ANKARA: Gölbaşı ilçesinde apartmandan ayakkabı çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

YANGIN SÖNDÜRME HORTUMU…

AĞRI: Polis ekipleri, bir iş yerinin kapısını kırıp 2 kombiyi çalan 3 şüpheliyi kameralardan 186 saat görüntü izleyerek yakaladı.

GAZİANTEP: Şahinbey ilçesinde, okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

DENİZLİ: Güney ilçesinde Orman İşletme Şefliği’nden yangın söndürme hortumu, Su ve Kanalizasyon İdaresi deposundan su motoru ve 3 farklı evden eşya çalan 2 kişi, yakalanıp, tutuklandı.