Türkiye’de ilk kez bir belediye kripto para işine giriyor!

Ankara’da düzenlenen bir toplantıda kendi kripto para birimi üzerinde çalıştıkları açıklamalarıyla gündeme gelen AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sistemin ön çalışmasının 6 ay içinde, hayata geçmesinin ise 1 yılı bulacağını açıkladı.

Sistemin Konya Bilim Merkezi’nde finans ve bilişim alanında uzman 7 kişilik bir ekip tarafından hazırlandığını aktaran Altay, “Belediyemizin sosyal projeleri için bunun teknolojik bir çözüm olabileceği fikrinden yola çıkarak bu projeye başladık. Dünya’daki teknolojik gelişmelere ayak uyduralım ve bu fırsatı kaçırmayalım istedik. Bununla da dünyada bir ilki başarmak istiyoruz” dedi.

AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ankara’da belediye başkanlarıyla katıldığı bir toplantıda Konya’da kendi kripto birimini oluşturmak üzerine çalıştıklarını açıklamıştı. AKP’li Başkan Şehir Coin (Kripto para ) sistemine ilişkin sozcu.com.tr’ye detaylı açıklamalarda bulundu.

PROJENİN 1 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANMASI ÖNGÜRÜLÜYOR

Projenin Konya Bilim Merkezi’nde finans ve bilişim alanında uzman 7 kişilik bir ekip tarafından hazırlandığını ifade eden Altay, “Belediyemizin Bilim ve Teknoloji Vadisi kapsamında kurduğu bir ekip ile çalışmalarımız devam ediyor. Projenin ön çalışması 6 ayda tamamlanması ve hayata geçmesi ise 1 yıl bulması hedefleniyor. Konya Bilim Merkezi’mizin böyle bir çaba içinde olması hem Anadolu hem gelecek için umut verici. Konya bu gün böyle bir konuda çalışıyor. Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. Umarım fikir aşamasında olan bu projenin başarısını da hep birlikte kutlarız” dedi.

“DÜNYADA BU SİSTEMİ KULLANAN BELEDİYE YOK”

“Belediyemizin sosyal projeleri için bunun teknolojik bir çözüm olabileceği fikrinden yola çıkarak bu projeye başladık” diyen Altay, konuşmasını şöyle sürdürdü: Projeyi sosyal programların fonlanmasında kullanmayı amaçlıyoruz. Dijitalleşen bir dünyada teknolojik gelişmelere ayak uyduralım ve bu fırsatı kaçırmayalım istiyoruz. Dünya da bu sistemi kullandığını ilan eden bir belediye şu an için yok. Uygulamaya koyacağımız sistemle dünyada bir ilki başarmak istiyoruz.”

“ULUSLARARASI YEREL YÖNETİMLERDEN İŞ BİRLİĞİ TEKLİFİ GELDİ”

Projeye uluslararası yerel yönetimlerden iş birliği teklifi geldiğini ifade eden Altay, “Kendi parasını basan ilk belediye olabilir miyiz bilmiyorum. Bu konuda diğer belediyelerimizle iş birliğine hazır olduğumuzu açıkladık. Türkiye’deki belediyelerimizden şu an için bir dönüş olmadı ama uluslararası yerel yönetimlerden işbirliği teklifi oldu” şeklinde konuştu.

“REZERV FON ÜZERİNDEN COİN ÜRETİLECEK”

Uygulamaya koymayı amaçladıkları şehir coin sistemi hakkında bilgiler veren Konya Bilim Merkezi danışmanı ve Teknoloji Vadisi Korordinatörü Dr. Ali Osman Çubukdiken ise “Sistem block zincir teknolojisinin getirdiği şeffaflık, güvenlik ve değişmezlik özelliği nedeni ile içerisinde bütüncül olarak kendi güvenliğini sağlamakta.

Blok zincir dijital varlıkların yönetimi için kullanılan bir teknoloji. Belediye varlıkları ve sosyal program çerçevesinde sistemde yer almak isteyen paydaşların karşılayacağı bir rezerv fon üzerinden coin üretilecek.

Daha sonra bu coinler sosyal yardım programları çerçevesinde halkımızın ödeme aracı olarak bir ekosistem içerisinde kullanılacak. Belediye hizmetleri bu coin ile sunularak vatandaşımızın avantajlı şekilde faydalanması sağlanacak. Sosyal yardıma halkın dijital bir teknoloji ile katılımı sağlanacak, belediyemiz bu süreci yöneten ve işleten olacaktır” ifadelerinde bulundu.

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