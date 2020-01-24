Türkiye’de koronavirüs vakası yok ama…

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya korku salan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26’ya yükseldi. Konu ile ilgili sozcu.com.tr’ye bilgiler veren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, henüz Türkiye’de bir vaka görülmediğini söyledi ama önemli bir uyarılarda bulundu.

HANGİ HAYVANDAN BULAŞTI?

En düşük ihtimal balıktı, daha sonra ‘yarasa, yılan ya da tavuk olabilir’ dendi. Henüz hangi hayvandan insana bulaştığını bilmiyoruz. Zaten virüs insandan insana bulaşma özelliğini kazanmaya başlayınca artık bir önemi de yok.

TÜRKİYE’DE VAKA VAR MI?

Türkiyede vaka yok şu anda. Yani risk çok yüksek değil. Türkiye Çin arasındaki hava yolu ilişkisi 2 gün önce durduruldu. Ama burada şöyle önemli bir nokta var; daha önce buraya gelenler var. Bu hastalığın insanlarda kuluçka süresini henüz bilmiyoruz; 5-6 gün olduğunu tahmin ediyoruz. Dolayısıyla bu süreçten önce Türkiye’ye gelenlerde virüs olabilir. Bu insanların takip edilmesi, ateşlenme ya da solunum yolu enfeksiyonu açısından denetlenmesi lazım. Türkiye için sadece Çin değil, bizim daha çok turizm ilişkisinde olduğumuz ülkeler açısından da risk var. Mesela Vietnam, Tayland, Güney Kore, Japonya gibi… Ama ölümler şu an sadece Çin’de görülüyor.

VİRÜSLE İLGİLİ NE BİLİYORUZ?

Baştan tahmin etmek çok zor. Örneğin SARS da MERS de bir koronavirüsü. SARS daha bulaşıcı ve öldürücü. MERS ise daha yavaş ilerliyor ve daha az öldürüyor. Dolayısıyla virüsün tabiatını şu an bilmediğimiz için Dünya Sağlık Örgütü’nün verdiği korunma önerileri SARS ve MERS deneyimine dayanıyor. Ancak şu an insanın bağışıklık sistemi bu yeni virüsü tanımadığı için hızlı yayılıyor ne yazık ki.

KEDİLERDE GÖRÜLEN KORONAVİRÜS İLE BİR İLGİSİ YOK!

Korona’nın aslında hayvanlarda görülen 100’e yakın çeşidi var. İnsanlara bulaşanlarda ise şimdiye kadar 7 farklı türüne rastladık. Bunları 1960’lı yıllardan beri görüyoruz. Burada önemli olan şey virüsün insandan insana bulaşma özelliğini kazanması. Virüsler bu yeteneği mutasyonla kazanıyor. Yani bir virüs, insandan insana bulaşan başka bir virüsle karşılaşıyor, onun genetiğini kopyalıyor ve böylece o da insandan insana bulaşma özelliği kazanıyor. Ancak bugün görülen vakaların kedilerde görülen koronavirüsü ile bir ilgisi yok.

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