Türkiye'de Kovid-19'dan 212 bin 557 kişi iyileşti

ANKARA (AA) – Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda bundan sonra salgın boyunca oluşan uluslararası standarda uygun olarak, ağır hasta sayısı da verilecek." ifadesini kullandı.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni ve toplam hasta sayısına ek olarak, seyir hakkında detaylı bilgi sunması için zatürre oranının gösterileceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 712 test yapıldı, 942 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 14 hasta vefat etti, 996 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 711 bin 95, vaka sayısı 228 bin 924, vefat sayısı 5 bin 659 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 542, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 9,4 oldu.